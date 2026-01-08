Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak derbide Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.