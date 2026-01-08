Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu. Öte yandan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can, Ekim ayında kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz"