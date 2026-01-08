Galatasaray, Real Madrid'in yıldızının peşinde! Dünyaca ünlü oyuncu sarı-kırmızı formayı giyecek mi?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 24 iddiasını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa finalinde kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kupayı kazanarak sezonun ikinci yarısına moralli girmek istiyor.

Zorlu ikinci yarı fikstürü öncesi kadro genişliğine dikkat eden ve üst üste oynanacak maçlarda sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

STOPERE TRANSFER PLANI

Galatasaray'da transfer yapılması beklenen pozisyonlardan biri de stoper olarak ön plana çıkıyor. Bu bölgede genellikle Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı kullanan Cimbom'da Arda Ünyay, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina ise alternatif isimler olarak ön plana çıkıyor.

Arda Ünyay'ın genç yaşı ile birlikte Singo, Kaan ve Lemina'nın farklı pozisyonlarda da kullanılmasından ötürü Galatasaray'ın stopere takviye yapabileceği belirtildi.

Okan Buruk'un, her ne kadar orta saha transferine öncelik verilse de stoper transferi için oluşabilecek bir fırsatta bu bölgeye oyuncu alınmasını da istediği öğrenildi.

REAL MADRID'İN YILDIZI GÜNDEME GELDİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın transferde flaş bir hamle yapacağı iddia edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Cimbom, İspanya devi Real Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Antonio Rüdiger'i gündemine aldı.

Haberde, Rüdiger'in sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı ve Alman stoperin transferi için eflatun-beyazlılarla temasa geçilmesinin beklendiği ifade edildi.

Real Madrid'in, kadroda yapılanmaya gitmesi sebebiyle, bu sezon sadece 8 maçta forma şansı bulan Rüdiger ile vedalaşmaya hazır olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Cimbom'un Rüdiger transferini bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirme ihtimalinin de bulunduğu değerlendiriliyor.

RUDIGER TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

Öte yandan haberde, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki oyuncunun da olası bir transfere olumlu baktığı kaydedildi.

Sürekli oynama garantisi isteyen Rüdiger'in, transferde pazarlık sürecinin ilerlemesi halinde Galatasaray'dan bu durumu talep edeceği aktarıldı.

Kariyerinde Stuttgart, Roma ve Chelsea gibi takımların da formasını giyen Rüdiger'in durumunu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) de takip ettiği belirtildi.