Fenerbahçeli yıldız futbolcuya talip çıktı! Transfer görüşmeleri başladı

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizmek isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Transferde ilk bombayı Samsunspor'un yıldız kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak patlatan sarı-lacivertliler, Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi transferinde de geri sayıma geçti. Transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin Guendouzi'yi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE AYRILACAK İSİMLER MERAK EDİLİYOR

Transfer ettiği yeni oyuncularla zorlu ikinci devre öncesi kadro rotasyonunu genişleten Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olmuştu. Lacivert-beyazlıların, Fenerbahçe'de kadro dışı olan diğer isimler Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile de ilgilendiği belirtilmişti.

SZYMANSKI'YE SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonu başında transfer edilen Sebastian Szymanski ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Büyük beklentilerle transfer edilen ancak dönem dönem gösterdiği etkili performansı Fenerbahçe'deki kariyerinin geneline yayamayan Szymanski ile yollar ayrılabilir.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Szymanski'nin transferi için harekete geçti. Haberde, Fenerbahçe'nin, Sebastian Szymanski'nin transferi için Fransız ekibi ile görüşmelere başladığı belirtildi.

DEV BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Transfere ilişkin Sabah'ta yer alan habere göre ise Fenerbahçe, yıldız futbolcunun takımdan ayrılması için en az 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Haberde, Rennes kulübünün Szymanski için bu bedeli ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Sebastian Szymanski, 2023 yılında 9,75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Szymanski, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.