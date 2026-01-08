Menü Kapat
Galatasaray'da Koopmeiners sesleri! Cimbom transfer için düğmeye bastı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için transfer harekatına başlayan Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Juventus'ta forma giyen Hollandalı oyuncu Teun Koopmeiners'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da Koopmeiners sesleri! Cimbom transfer için düğmeye bastı
Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray, üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Okan Buruk yönetiminde şampiyonluklara abone olan sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir grafik çizmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ikinci yarısında ligde ve Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak Galatasaray, bu doğrultuda kadrosunu geniş tutmak istiyor.

Sezon içerisinde yaşanabilecek sakatlık ve ceza durumlarına hazırlıklı olmak isteyen Cimbom, devre arası transfer döneminde eksik bölgelerine takviye yapmak için çalışmalara başladı. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu listesi doğrultusunda transfer operasyonlarını yürütüyor.

Galatasaray'da Koopmeiners sesleri! Cimbom transfer için düğmeye bastı

OKAN BURUK, ORTA SAHA İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılması, İlkay Gündoğan'ın ilerleyen yaşı ve Mario Lemina'nın sakatlık problemlerinden dolayı bu transfer döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapılmasını istiyor.

Sarı-kırmızılılar, bu bölge için belirlediği alternatif oyuncularla ilgili sıcak temaslara başladı.

CİMBOM'DAN KOOPMEINERS ÇIKARMASI

Orta sahaya yapacağı takviye için adı pek çok oyuncuyla anılan Galatasaray'ın, son olarak Serie A'da forma giyen önemli bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray'da Koopmeiners sesleri! Cimbom transfer için düğmeye bastı

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Serie A'nın devlerinden Juventus'ta forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'ı istiyor. Haberde, sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için düğmeye bastığı belirtildi.

Öte yandan haberde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son dönemde İtalyan menajer Gardi ile arasının açık olmasından dolayı bu transfer için yetkiyi tamamen Abdullah Kavukcu'ya verdiği ifade edildi. Transfer için Avrupa seferine çıkan Kavukcu'nun, Torino'da Koopmeiners transferini tamamlamaya çalışacağı bildirildi.

Galatasaray'da Koopmeiners sesleri! Cimbom transfer için düğmeye bastı

BONSERVİSİNE 58 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Teun Koopmeiners, geçtiğimiz sezonun başında 58 milyon euro bonservis bedeliyle Atalanta'dan Juventus'a transfer olmuştu.

Koopmeiners, bu sezon 19'u ilk 11'de olmak üzere toplam 24 maçta Juventus forması giymişti. Hollandalı oyuncu, bu maçlarda gol ve asist katkısında bulunamadı.

