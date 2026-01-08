Galatasaray transferi bitirdi! Can Armando Güner ile anlaşma sağlandı

Galatasaray transfer yarışında ilk anlaşmayı yaptı. Sarı kırmızılılar, geleceğe yatırım niteliğinde bir ismi kadrosuna katmayı başardı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

HER İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapabilen 1,78 metre boyundaki Can Armando Güner, bu sezon Gladbach U19 takımıyla çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFERDE ENGEL KALKTI

7 Ocak 2008 doğumlu olan Can Armando Güner 18 yaşına girdi. Uluslararası transfer kuralları gereği reşit olması beklenen oyuncu için resmi prosedürlerin önündeki engel de böylece kalkmış oldu. Genç yıldız adayının kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TÜRK STATÜSÜNDE YER ALACAK

Almanya doğumlu olan Türk asıllı Arjantinli futbolcu Can Armando Güner'e Mavi Kart belgesi çıkarıldı. 18 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılarda Türk statüsünde oynayabilecek.

Annesi Alman-Arjantinli, babası ise Türk kökenli olan Can; Almanya, Arjantin ve Türkiye için oynama hakkına sahip. Genç oyuncu hem Alman hem Arjantin milli takımının genç kadrolarında yer aldı.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın bu transfer için Alman ekibine 250 bin Euro civarında bir yetiştirme bedeli ödeyeceği öğrenildi.