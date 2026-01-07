Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Okan Buruk'un yeni yıldızı olacak

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun ilk yarısında üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadro darlığı sıkıntısı yaşayan ve birçok maçta yedek kulübesinden katkı alamayan teknik direktör Okan Buruk, kadroyu genişletmek için harekete geçti.

Transfer için yönetime geniş bir liste veren Buruk, orta sahaya bölgesine yapılacak transferi ilk sıraya almış durumda. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim de Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer harekatına hız verdi.

ARANAN ORTA SAHA İNGİLTERE'DE BULUNDU

Orta saha transferi için listedeki adaylarla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yeni bir ismi daha gündemine aldığı iddia edildi. TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Senegelli oyuncu Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

Haberde, merkez orta sahada oynayan 23 yaşındaki oyuncunun, üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

Tottenham, Pape Matar Sarr'ı 2021-2022 sezonu başında 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa ekibi Metz'den transfer etmişti. Transferinin ardından ilk sezonu Metz'de kiralık olarak geçiren Sarr, bir sonraki sezon Tottenham'a katılmıştı.

Öte yandan haberde, 2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Pape Matar Sarr, bu sezon İngiliz ekibinde 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 22 maçta sahaya çıktı. Sarr, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.