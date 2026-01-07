Fenerbahçe tarihine geçecek: Guendouzi için gemiler yakıldı, geliş tarihi belli oldu!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline odaklanan Fenerbahçe, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapıyor.

Anthony Musaba transferiyle açılışı yapan, Mert Günok için de geri sayıma geçen sarı-lacivertli yönetim, asıl bombayı orta sahada patlatıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya, Lazio’nun dinamosu Matteo Guendouzi’yi renklerine bağlamak için gün sayıyor.

İTALYA'DAN GELEN "BİTTİ" HABERİ

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe ile Lazio arasında yürütülen pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız yıldız Matteo Guendouzi'nin bonservisi konusunda İtalyan kulübüyle her konuda el sıkıştı.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Bu operasyonun finansal detayları da netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin Lazio'ya bu transfer için 28+2 milyon Euro civarında bir paket ödeyeceği konuşuluyor. Eğer transfer bu rakamlarla resmiyet kazanırsa Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi unvanını alacak.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ VERİLDİ

Lazio formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen 26 yaşındaki futbolcunun programı da belli oldu. Guendouzi'nin, Lazio'nun 11 Ocak Pazar günü Verona ile oynayacağı maçta son kez sahaya çıkması ve ardından İstanbul’a uçması planlanıyor.

TEDESCO'NUN ISRARI

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun bu transferde kilit rol oynadığı biliniyor. Orta sahada hem direnç hem de oyun aklı arayan Tedesco’nun, Guendouzi ismini yönetime bizzat sunduğu belirtiliyor.

GUENDOUZİ’NİN BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.