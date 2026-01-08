Galatasaray yeni orta sahasını Monaco'da buldu! Okan Buruk onayı verdi

Galatasaray, yeni yıla kupaya bir adım daha yaklaşarak başladı. 5 Ocak’ta Gaziantep’te oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Cimbom, sahadan 4-1’lik net bir skorla ayrıldı.

FİNALİN ADI GALATASARAY-FENERBAHÇE

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’ün kanat performansıyla yıldızlaştığı maçta, Mauro Icardi de gollerine devam ederek final biletini kaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 10 Ocak’taki dev finalde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek.

BERKAN KUTLU VEDA ETTİ

Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte Florya’da ilk ayrılık orta sahada yaşandı. Kulüpten yapılan duygusal bir açıklamayla, Berkan Kutlu’nun takımdan ayrıldığı duyuruldu. "Çocukluk hayalini gerçekleştiren" vurgusuyla uğurlanan Berkan’ın vedası, o bölgeye yapılacak takviyenin de sinyalini verdi.

HEDEFTEKİ İSİM: DENİS ZAKARİA

Orta sahada hem direnci artıracak hem de oyun kurabilecek bir isim arayan teknik direktör Okan Buruk, gözünü Monaco’nun tecrübeli ismi Denis Zakaria’ya dikti.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Zakaria sadece merkez orta sahada değil, ihtiyaç halinde stoper hattında da görev yapabiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı sergilediği performansla teknik heyetin tam notunu aldı. 29 yaşındaki oyuncunun fiziksel gücü ve temposu, Buruk’un agresif oyun planına tam uyum sağlıyor. Galatasaray yönetimi, Berkan’dan boşalan boşluğu Avrupa çapında bir isimle doldurarak hem ligde hem de Avrupa kulvarında elini güçlendirmeyi hedefliyor.