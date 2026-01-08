Galatasaray'ın efsane ismi Mario Jardel'den Mauro Icardi İtirafı!

Efsane futbolcuları ve ünlü isimleri yeşil sahada buluşturan Golazo Cup, büyük bir heyecanla başladı. Turnuvanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Galatasaray'ın efsane "Süper Mario"su Mario Jardel, basın mensuplarının sorularını cevaplarken Süper Lig'in güncel durumuna dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BENDEN SONRA EN İYİSİ MAURO ICARDİ"

Kariyeri boyunca attığı gollerle Türk futbol tarihinde silinmez bir iz bırakan Jardel, "Kendisinden sonra Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusuna tereddüt etmeden cevap verdi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini belirten efsane golcü, Icardi'nin ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını vurguladı.

Turnuvada olan şef Danilo Zanna da gündeme gelecek açıklamalarda bulundu.

"SOMER ROMANTİK BİRİDİR"

Turnuvanın bir diğer renkli ismi ise teknik direktörlük koltuğunda göreceğimiz ünlü şef Danilo Zanna oldu. Basın toplantısında sadece futbolu değil, yakın dostu Somer Sivrioğlu’nun özel hayatını da konuşan Zanna, samimi itiraflarıyla herkesi gülümsetti.

Somer Şef’in evlilik yolundaki adımıyla ilgili konuşan Danilo Zanna, dostunun mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Allah nasip etsin, mutluluk versin. Somer bunu zaten hak ediyor. Açıkçası bir kebapçıda evlilik teklifi yapmasından korkuyordum ama şaka bir yana, o aslında çok romantik bir adamdır."

Dostunun bu süreçte kendisinden yardım alıp almadığı sorusuna ise Zanna, "Somer desteğe ihtiyacı olan biri değildir, bu konularda ne yapacağını iyi bilir" diyerek Sivrioğlu’na olan güvenini dile getirdi. Golazo Cup, hem yeşil sahadaki rekabetle hem de bu samimi açıklamalarla spor ve magazin dünyasının gündemine oturdu.