Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'ın efsane ismi Mario Jardel'den Mauro Icardi İtirafı!

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Golazo Cup için geldiği İstanbul’da Süper Lig’in mevcut yıldızı Mauro Icardi’ye övgüler yağdırdı. Jardel, kendisinden sonra ligde en çok etkilendiği ismin Arjantinli golcü olduğunu itiraf etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın efsane ismi Mario Jardel'den Mauro Icardi İtirafı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 12:57

Efsane futbolcuları ve ünlü isimleri yeşil sahada buluşturan Golazo Cup, büyük bir heyecanla başladı. Turnuvanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Galatasaray'ın efsane "Süper Mario"su Mario Jardel, basın mensuplarının sorularını cevaplarken Süper Lig'in güncel durumuna dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Galatasaray'ın efsane ismi Mario Jardel'den Mauro Icardi İtirafı!

"BENDEN SONRA EN İYİSİ MAURO ICARDİ"

Kariyeri boyunca attığı gollerle Türk futbol tarihinde silinmez bir iz bırakan Jardel, "Kendisinden sonra Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusuna tereddüt etmeden cevap verdi. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini belirten efsane golcü, Icardi'nin ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını vurguladı.

Galatasaray'ın efsane ismi Mario Jardel'den Mauro Icardi İtirafı!

Turnuvada olan şef Danilo Zanna da gündeme gelecek açıklamalarda bulundu.

"SOMER ROMANTİK BİRİDİR"

Turnuvanın bir diğer renkli ismi ise teknik direktörlük koltuğunda göreceğimiz ünlü şef Danilo Zanna oldu. Basın toplantısında sadece futbolu değil, yakın dostu Somer Sivrioğlu’nun özel hayatını da konuşan Zanna, samimi itiraflarıyla herkesi gülümsetti.

Galatasaray'ın efsane ismi Mario Jardel'den Mauro Icardi İtirafı!

Somer Şef’in evlilik yolundaki adımıyla ilgili konuşan Danilo Zanna, dostunun mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Allah nasip etsin, mutluluk versin. Somer bunu zaten hak ediyor. Açıkçası bir kebapçıda evlilik teklifi yapmasından korkuyordum ama şaka bir yana, o aslında çok romantik bir adamdır."

Dostunun bu süreçte kendisinden yardım alıp almadığı sorusuna ise Zanna, "Somer desteğe ihtiyacı olan biri değildir, bu konularda ne yapacağını iyi bilir" diyerek Sivrioğlu’na olan güvenini dile getirdi. Golazo Cup, hem yeşil sahadaki rekabetle hem de bu samimi açıklamalarla ve magazin dünyasının gündemine oturdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
9-10 Ocak okullar tatil mi oldu, hangi illerde tatil? 9-10 Ocak kar tatili olan il ve ilçeler
Bakan Bolat 2026 yılı için ihracat rotasını çizdi!
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi
Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.