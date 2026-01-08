Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu

Guendouizi İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak ilk transferini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Bugün ise sarı-lacivertliler ikinci transferini noktalamaya hazırlanıyor. Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouizi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından Guendouzi'nin uçağının İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor. Gündemde yer alan konular arasında Guendouizi'nin uçak kodu da yer alıyor.

Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu
Haber Merkezi
08.01.2026
08.01.2026
Fenerbahçe uzun süredir orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları yürütüyordu. Sarı-lacivertliler orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı. Fenerbahçe bugün Lazio forması giyen Matteo Guendouizi'yi İstanbul'a getiriyor. İddialara göre sarı-lacivertliler transfer için Lazio'ya 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Taraftarlar tarafından ise Matteo Guendouizi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği ve canlı uçak takip kodu merak ediliyor.

Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu

GUENDOUİZİ UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Matteo Guendouizi uçağı bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Guendouizi bu sezon Lazio formasıyla 17 maçta toplam 1520 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Guendouizi, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu

GUENDOUİZİ UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Guendouizi'nin uçağının bugün saat 14.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş gerçekleştirmesi planlanıyor. Fenerbahçe tarafından ise konuyla ilgili yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu

GUENDOUİZİ CANLI UÇAK TAKİP KODU

Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu TC-DMR olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu

GUENDOUİZİ UÇAĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Guendouizi'nin uçak kodunun belli olmasının ardından uçağının rotası canlı bir şekilde takip edilebilecek. Flight Radar24 ve benzeri siteler aracılığıyla taraftarlar uçağın rotasını anlık olarak izleyebilecekler.

#Spor
