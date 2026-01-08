Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouizi canlı uçak takip kodu

Fenerbahçe uzun süredir orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları yürütüyordu. Sarı-lacivertliler orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı. Fenerbahçe bugün Lazio forması giyen Matteo Guendouizi'yi İstanbul'a getiriyor. İddialara göre sarı-lacivertliler transfer için Lazio'ya 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Taraftarlar tarafından ise Matteo Guendouizi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği ve canlı uçak takip kodu merak ediliyor.

GUENDOUİZİ UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Matteo Guendouizi uçağı bugün (8 Ocak 2026 Perşembe) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Guendouizi bu sezon Lazio formasıyla 17 maçta toplam 1520 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Guendouizi, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

GUENDOUİZİ UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Guendouizi'nin uçağının bugün saat 14.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş gerçekleştirmesi planlanıyor. Fenerbahçe tarafından ise konuyla ilgili yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

GUENDOUİZİ CANLI UÇAK TAKİP KODU

Guendouizi'nin canlı uçak takip kodu TC-DMR olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

GUENDOUİZİ UÇAĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Guendouizi'nin uçak kodunun belli olmasının ardından uçağının rotası canlı bir şekilde takip edilebilecek. Flight Radar24 ve benzeri siteler aracılığıyla taraftarlar uçağın rotasını anlık olarak izleyebilecekler.