Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat 2026 yılı için ihracat rotasını çizdi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede 2026 yılı ilk çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre ihracata ilişkin hedeflerin yakalanabileceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 12:57

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat, açıklamasında 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin beklentilerin ihracat açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan Bolat 2026 yılı için ihracat rotasını çizdi!

Bakan Bolat, 2026 yılı birinci çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla 3,9 puan artarak 109,2 seviyesine çıktığını, endeksin 100’ün üzerinde olmasının ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Bolat, 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Amerika’ya ihracatta 3,1 puan, Ortadoğu’ya 1,9 puan, Afrika’ya 0,5 puan ve diğer ülkelere 0,6 puan artış bekleyenlerin lehine olan durumun güçlenerek devam ettiğini belirtti. Gelecek üç aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD’nin ilk sırada yer aldığını ifade eden Bolat, ABD’yi sırasıyla Polonya ve Macaristan’ın izlediğini kaydetti.

Bakan Bolat 2026 yılı için ihracat rotasını çizdi!

"2025 YILI GENELİNDE İHRACATIMIZ 273 MİLYAR 434 MİLYON DOLARA ULAŞARAK YENİ BİR REKORA İMZA ATMIŞTIR"

2025 yılı Aralık ayı ihracatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bolat, "2025 yılı Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiş, 2025 yılı genelinde ise 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır" dedi.

Bakan Bolat 2026 yılı için ihracat rotasını çizdi!

2026 YILI İHRACAT TAHMİNİ 282 MİLYAR DOLAR

Yeni yılda hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılabileceğini vurgulayan Bolat, "Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen 270 milyar dolar eşiğini aşarak 273 milyar 434 milyon olarak gerçekleşmesi, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı için Orta Vadeli Program'ın ihracat tahmini olan 282 milyar dolara ulaşmak için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Beklenti anketi sonuçları da bu hedefin yakalanabileceğini desteklemektedir" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten altın için korkutan senaryo: Dün eller havaya yapanlar bugün karalar bağladı
Ev almak isteyen bu tarihi kaçırmasın! Hakan Akdoğan konut piyasası gerçeklerini açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.