Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın için korkutan senaryo: Dün eller havaya yapanlar bugün karalar bağladı

Ocak 08, 2026 12:12
1
Altın fiyatları islam memiş

Altın fiyatları için hareketli ve öngörülemez dönem devam ediyor. Gümüş tarafında da ise uzmanlar manipülasyon olduğu gerekçesyle temkinli. Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara, altın, gümüş, petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Dün eller havaya yapanlar bugün karalara bağlandı" dedi ve yatırımcılar için çok kritik uyarılar yaptı.

2
bireysel emeklilik sistemindeki %30 devlet katkısı

Resmî Gazete’de yayınlanan bir kararla bireysel emeklilik sistemindeki %30 devlet katkısı %20’ye düşürüldüğünü hatırlatan Memiş, "Bugüne kadar %30 katkı alanlar için bir sorun yok ancak bundan sonra devlet katkısı %20 ile sınırlandırıldı. Bireysel emeklilik sisteminde birikim yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Bu katkı ileride daha da düşer mi ya da tekrar artar mı bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var: Bir değişim sürecindeyiz ve kararlarımızı buna göre vermeliyiz" dedi.

 

3
işsizlik

Evde oturan, işsiz gençler için de devlet destekleri olduğunu belirten Memiş, maaş desteği, sigorta desteği, eğitim seminerleri gibi birçok teşvik sunulduğunu iş arayışında olanlar için bu teşviklerden yararlanılabileceğini söyledi.
 

4
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş

YURT DIŞI ALIŞVERİŞİ YAPANLAR DİKKAT!

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş modelinin sona ermesini değerlendiren Memiş, "30 Euro’luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. Resmî Gazete’de yayınlandı. Bununla birlikte “nakitle altın satışı yasaklandı” gibi yanlış haberler dolaşıyor. Bu doğru değil. 30.000 TL’ye kadar nakit altın alımı zaten 2025 yılında da vardı. 30.000 TL üzerindeki işlemler için havale veya EFT zorunluluğu bulunuyor ve bu yeni bir karar değil" diyerek konuyu açıkladı.
 

5
Altın takip sistemi

İŞÇİLİKLİ ALTINLAR MUAF

Altın takip sisteminin yeni bir uygulama olduğunu ifade eden Memiş, "Darphane Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi yatırım amaçlı altınların üretimden tüketime kadar takip edilmesi planlanıyor. Lazerle veya farklı bir yöntemle numaralandırma yapılması gündemde. Aynı şekilde rafinerilerin ürettiği gram ve külçe altınlar da bandrollü ve takipli olacak. Böylece piyasadaki yatırım amaçlı altınlar kayıt altına alınacak" diyerek işçilikli altınların (kolye, küpe vb.) bu sistemin dışında tutulacağını vurguladı.

 

6
fiziki altın

FİZİKİ VARLIK DÖNEMİ BİLİYOR

"Beş yıldır söylediğim gibi fiziki varlıklara sahip olan son nesiliz. 2030 itibarıyla kâğıt paraların kullanımı büyük ölçüde sona erecek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijitalleşme bu sürecin temel başlıkları" diyen Memiş, 2030 yılından itibaren fiziki varlıkların sona ereceğini açıkladı.
 

7
gümüş

GÜMÜŞ SÖRF YAPIYOR

Gümüş tarafında son dönemde ciddi dalgalanmalar yaşandığını belirten Memiş, "Gümüş çok popüler hale geldi, fiziki gümüşte randevu sistemi oluştu, işçilik ve fırsatçılık arttı. Bu nedenle şu an gümüşte mesafeli duruyoruz. Önden ödeme yaparken dikkatli olun, mümkünse banka üzerinden işlem yapın" dedi.
 

8
Borsa İstanbul 100

Piyasaları değerlendiren Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksi 12.000 seviyesini test etti. 2026 yılı için hedefim 14.000 puan. Ancak endeks yükselirken her hissenin aynı performansı göstermediğini unutmamak gerekir. Döviz tarafı sakin. Euro/dolar paritesinde euronun daha güçlü olmasını bekliyoruz" dedi.
 

9
altın fiyatları

ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT!

Ons altın tarafında sert dalgalanmaların devam ettiğini söyleyen uzman isim, "2026 yılı bir Uluslararası piyasalarda ons altın 4431 dolar seviyesinde. İki hafta önce 4530 dolar seviyesindeydi. Dün 4500 dolar seviyesini test etti. Şu anda 4432 dolar seviyesinde ve bugün gün içinde yine 70 dolarlık bir dalgalanma var ons altın tarafında. Dün yüzde 1 civarında yükselişler vardı, şu anda yüzde 1,5 civarında düşüşler var" dedi.
 

10
altın piyasası

"2026 yılına başlayalı bir hafta oldu. Bir gün yükselişler, bir gün düşüşler görüyorsunuz. 2026 yılı manipülasyon yılı ve piyasayı günlük 100 dolar, 200 dolar dalgalanmaya alıştırdılar. O yüzden yapmanız gereken çok basit: Uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız. Birikimlerinizi çeşitlendireceksiniz" diyen Memiş fiyata değil miktara bakmak gerektiğinin altını çizdi.

 

11
gümüş

Gümüş hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, "Dün yüzde 5 – yüzde 6 civarında gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatında yükselişler vardı. 82 dolar seviyesine kadar yükselen gümüşün ons fiyatı şu anda 77,5 dolar seviyesinde. Yüzde 6 civarında yükselen gümüşün ons fiyatı şu anda yüzde 4,5 düşüşte. Az önce ne dedim size? 2026 yılı manipülasyon yılı. Bir gün yükselişler, bir gün düşüşler göreceksin. Dün eller havaya yapanlar bugün karalara bağlandı" dedi.
 

12
gümüş

Gümüş tarafından uzak durmaya devam ettiğini hatırlatan Memiş, "Gram tarafında 112 lira seviyesi vardı. Gümüşün gram fiyatı şu anda yüzde 3 satıcılı seviyesinde. Düşüşlerin devamını bekliyor muyum? Evet. O düşüşler bittiği zaman, alım zamanı geldiği zaman size söyleyeceğim" dedi.

 

13
Brent petrolün varil fiyatı

"Brent petrolün varil fiyatı 60,5 dolar seviyesinde. Yine Venezuela Amerika’ya petrol verecek. Petrol fiyatları gerileyecek, kaçarı yok. Peki Venezuela Çin’e petrol satacak mı? Bence hayır. Burada ciddi bir süreç var. Dünyada petrolün kontrolünün yüzde 51’i artık Amerika Birleşik Devletleri’ne geçti" diyen Memiş OPEC üyelerinin artık bir kıymetinin olmadığını söyledi.

 

14
altın

Memiş, ayrıca "Diğer yandan altında söz sahibi kim? Yine Amerika. Peki gümüşte söz sahibi kim? Çin. Bunu böyle ezberleyin" dedi.

 

15
bitcoin

KRİPTO İÇİN OLUMLU BAKIŞ

"Uluslararası piyasalarda Bitcoin 91.857 dolar seviyesinde. 93.500 ve 96.500 dolar dirençleri var. Oldu mu? Bu dirençler kırılmadı. Pozitif görünümüm devam ediyor mu? Yükseliş yönü beklentim devam ediyor mu? Evet" diyerek kripto paraları önemsemeye devam ettiğini vurguladı.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.