İslam Memiş'ten altın için korkutan senaryo: Dün eller havaya yapanlar bugün karalar bağladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları için hareketli ve öngörülemez dönem devam ediyor. Gümüş tarafında da ise uzmanlar manipülasyon olduğu gerekçesyle temkinli. Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara, altın, gümüş, petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Dün eller havaya yapanlar bugün karalara bağlandı" dedi ve yatırımcılar için çok kritik uyarılar yaptı.
Resmî Gazete’de yayınlanan bir kararla bireysel emeklilik sistemindeki %30 devlet katkısı %20’ye düşürüldüğünü hatırlatan Memiş, "Bugüne kadar %30 katkı alanlar için bir sorun yok ancak bundan sonra devlet katkısı %20 ile sınırlandırıldı. Bireysel emeklilik sisteminde birikim yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Bu katkı ileride daha da düşer mi ya da tekrar artar mı bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var: Bir değişim sürecindeyiz ve kararlarımızı buna göre vermeliyiz" dedi.
Evde oturan, işsiz gençler için de devlet destekleri olduğunu belirten Memiş, maaş desteği, sigorta desteği, eğitim seminerleri gibi birçok teşvik sunulduğunu iş arayışında olanlar için bu teşviklerden yararlanılabileceğini söyledi.
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş modelinin sona ermesini değerlendiren Memiş, "30 Euro’luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. Resmî Gazete’de yayınlandı. Bununla birlikte “nakitle altın satışı yasaklandı” gibi yanlış haberler dolaşıyor. Bu doğru değil. 30.000 TL’ye kadar nakit altın alımı zaten 2025 yılında da vardı. 30.000 TL üzerindeki işlemler için havale veya EFT zorunluluğu bulunuyor ve bu yeni bir karar değil" diyerek konuyu açıkladı.
Altın takip sisteminin yeni bir uygulama olduğunu ifade eden Memiş, "Darphane Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi yatırım amaçlı altınların üretimden tüketime kadar takip edilmesi planlanıyor. Lazerle veya farklı bir yöntemle numaralandırma yapılması gündemde. Aynı şekilde rafinerilerin ürettiği gram ve külçe altınlar da bandrollü ve takipli olacak. Böylece piyasadaki yatırım amaçlı altınlar kayıt altına alınacak" diyerek işçilikli altınların (kolye, küpe vb.) bu sistemin dışında tutulacağını vurguladı.
"Beş yıldır söylediğim gibi fiziki varlıklara sahip olan son nesiliz. 2030 itibarıyla kâğıt paraların kullanımı büyük ölçüde sona erecek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijitalleşme bu sürecin temel başlıkları" diyen Memiş, 2030 yılından itibaren fiziki varlıkların sona ereceğini açıkladı.
Gümüş tarafında son dönemde ciddi dalgalanmalar yaşandığını belirten Memiş, "Gümüş çok popüler hale geldi, fiziki gümüşte randevu sistemi oluştu, işçilik ve fırsatçılık arttı. Bu nedenle şu an gümüşte mesafeli duruyoruz. Önden ödeme yaparken dikkatli olun, mümkünse banka üzerinden işlem yapın" dedi.
Piyasaları değerlendiren Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksi 12.000 seviyesini test etti. 2026 yılı için hedefim 14.000 puan. Ancak endeks yükselirken her hissenin aynı performansı göstermediğini unutmamak gerekir. Döviz tarafı sakin. Euro/dolar paritesinde euronun daha güçlü olmasını bekliyoruz" dedi.
Ons altın tarafında sert dalgalanmaların devam ettiğini söyleyen uzman isim, "2026 yılı bir Uluslararası piyasalarda ons altın 4431 dolar seviyesinde. İki hafta önce 4530 dolar seviyesindeydi. Dün 4500 dolar seviyesini test etti. Şu anda 4432 dolar seviyesinde ve bugün gün içinde yine 70 dolarlık bir dalgalanma var ons altın tarafında. Dün yüzde 1 civarında yükselişler vardı, şu anda yüzde 1,5 civarında düşüşler var" dedi.
"2026 yılına başlayalı bir hafta oldu. Bir gün yükselişler, bir gün düşüşler görüyorsunuz. 2026 yılı manipülasyon yılı ve piyasayı günlük 100 dolar, 200 dolar dalgalanmaya alıştırdılar. O yüzden yapmanız gereken çok basit: Uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız. Birikimlerinizi çeşitlendireceksiniz" diyen Memiş fiyata değil miktara bakmak gerektiğinin altını çizdi.
Gümüş hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, "Dün yüzde 5 – yüzde 6 civarında gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatında yükselişler vardı. 82 dolar seviyesine kadar yükselen gümüşün ons fiyatı şu anda 77,5 dolar seviyesinde. Yüzde 6 civarında yükselen gümüşün ons fiyatı şu anda yüzde 4,5 düşüşte. Az önce ne dedim size? 2026 yılı manipülasyon yılı. Bir gün yükselişler, bir gün düşüşler göreceksin. Dün eller havaya yapanlar bugün karalara bağlandı" dedi.
Gümüş tarafından uzak durmaya devam ettiğini hatırlatan Memiş, "Gram tarafında 112 lira seviyesi vardı. Gümüşün gram fiyatı şu anda yüzde 3 satıcılı seviyesinde. Düşüşlerin devamını bekliyor muyum? Evet. O düşüşler bittiği zaman, alım zamanı geldiği zaman size söyleyeceğim" dedi.
"Brent petrolün varil fiyatı 60,5 dolar seviyesinde. Yine Venezuela Amerika’ya petrol verecek. Petrol fiyatları gerileyecek, kaçarı yok. Peki Venezuela Çin’e petrol satacak mı? Bence hayır. Burada ciddi bir süreç var. Dünyada petrolün kontrolünün yüzde 51’i artık Amerika Birleşik Devletleri’ne geçti" diyen Memiş OPEC üyelerinin artık bir kıymetinin olmadığını söyledi.
Memiş, ayrıca "Diğer yandan altında söz sahibi kim? Yine Amerika. Peki gümüşte söz sahibi kim? Çin. Bunu böyle ezberleyin" dedi.
"Uluslararası piyasalarda Bitcoin 91.857 dolar seviyesinde. 93.500 ve 96.500 dolar dirençleri var. Oldu mu? Bu dirençler kırılmadı. Pozitif görünümüm devam ediyor mu? Yükseliş yönü beklentim devam ediyor mu? Evet" diyerek kripto paraları önemsemeye devam ettiğini vurguladı.