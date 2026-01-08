İslam Memiş'ten altın için korkutan senaryo: Dün eller havaya yapanlar bugün karalar bağladı

Resmî Gazete’de yayınlanan bir kararla bireysel emeklilik sistemindeki %30 devlet katkısı %20’ye düşürüldüğünü hatırlatan Memiş, "Bugüne kadar %30 katkı alanlar için bir sorun yok ancak bundan sonra devlet katkısı %20 ile sınırlandırıldı. Bireysel emeklilik sisteminde birikim yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Bu katkı ileride daha da düşer mi ya da tekrar artar mı bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var: Bir değişim sürecindeyiz ve kararlarımızı buna göre vermeliyiz" dedi.