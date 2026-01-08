Menü Kapat
 | Fuat İğci

9-10 Ocak okullar tatil mi oldu, hangi illerde tatil? 9-10 Ocak kar tatili olan il ve ilçeler

Bazı illerde kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber gözler okullara çevrildi. İstanbul, İzmir, Edremit, Kocaeli, Kütahya gibi illerde ise fırtına görülüyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle valilik ve kaymakamlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Hava sıcaklıkları meteoroloji raporlamalarına göre Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin altında seyredecek. Ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Özellikle Bursa’da ise bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Aileler, öğrenciler ve öğretmenler ise eğitim öğretim faaliyetlerine odaklandı. Peki 9 Ocak (yarın) okullar tatil mi oldu? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerinde son durum…

08.01.2026
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 12:14

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde fırtına etkisini hissettirirken bazı illerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Diyarbakır, Ağrı, Siirt, Bursa gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ise yurdun büyük bir bölümünü etkilerken fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olaylar gerçekleşiyor. Gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa ve Muğla’da yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışı sebebiyle birçok ilde kar tatili haberleri peş peşe gelmişti. Peki Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? İşte, kar tatiliyle ilgili son gelişmeler…

YARIN (9 OCAK) OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında sert düşüş yaşanacak.

Bugün itibarıyla kuvvetli fırtına ve kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi.

Bugün Kastamonu, Sivasi Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya illerinde kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ise yurdun büyük bir bölümü kar yağışı etkisine girecek.

Okulların tatil olmasına yönelik kararlar o ilin yerel yönetimleri (valilik-kaymakamlık) tarafından belirleniyor. Henüz 9-10 Ocak’ta resmi olarak tatil edilen il bulunmuyor. Kar tatili haberleri geldikçe haberlerimiz güncellenecektir.

CUMA GÜNÜ ANADOLU’YA KAR GELİYOR

Türkiye genelinde kar yağışları geri dönüyor. Cuma günü Anadolu’nun büyük bölümüne kar geliyor. Başkent Ankara’da cuma günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul’da ise Pazartesi günü karlı havanın etkisi altına girecek.

63 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan, Yalova

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
