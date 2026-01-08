9-10 Ocak okullar tatil mi oldu, hangi illerde tatil? 9-10 Ocak kar tatili olan il ve ilçeler

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde fırtına etkisini hissettirirken bazı illerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Diyarbakır, Ağrı, Siirt, Bursa gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ise yurdun büyük bir bölümünü etkilerken fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olaylar gerçekleşiyor. Gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa ve Muğla’da yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakımın üzerindeki yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışı sebebiyle birçok ilde kar tatili haberleri peş peşe gelmişti. Peki Yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri? İşte, kar tatiliyle ilgili son gelişmeler…

YARIN (9 OCAK) OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında sert düşüş yaşanacak.

Bugün itibarıyla kuvvetli fırtına ve kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi.

Bugün Kastamonu, Sivasi Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya illerinde kar yağışı bekleniyor. Cuma günü ise yurdun büyük bir bölümü kar yağışı etkisine girecek.

Okulların tatil olmasına yönelik kararlar o ilin yerel yönetimleri (valilik-kaymakamlık) tarafından belirleniyor. Henüz 9-10 Ocak’ta resmi olarak tatil edilen il bulunmuyor. Kar tatili haberleri geldikçe haberlerimiz güncellenecektir.

CUMA GÜNÜ ANADOLU’YA KAR GELİYOR

Türkiye genelinde kar yağışları geri dönüyor. Cuma günü Anadolu’nun büyük bölümüne kar geliyor. Başkent Ankara’da cuma günü kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul’da ise Pazartesi günü karlı havanın etkisi altına girecek.

63 İLDE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan, Yalova