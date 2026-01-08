Menü Kapat
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

Ocak 08, 2026 12:03
1
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

OpenAI, kullanıcıların sağlık verilerini yapay zekâya bağlayabildiği ChatGPT Health ile sağlık sorularına daha kişisel ve güvenli yanıtlar sunmayı hedefliyor.

OpenAI, yapay zekânın sağlık alanındaki kullanımını bir adım öteye taşıyan ChatGPT Health adlı yeni özelliğini duyurdu. ChatGPT’nin içinde tamamen ayrı bir sekme olarak sunulan bu alan, sağlıkla ilgili sohbetleri diğer konuşmalardan izole ediyor. Yani sağlık verileri farklı bir sohbet geçmişinde tutuluyor, hafıza yapısı da buna göre ayrılıyor.

2
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

Şirkete göre bu mimari, hassas kişisel bilgilerin korunması için ekstra bir güvenlik katmanı anlamına geliyor. Kullanıcılar, sağlıkla ilgili sorularını daha rahat ve bağlamı güçlü biçimde sorabiliyor.

3
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

HANGİ UYGULAMALAR BAĞLANABİLİYOR?

ChatGPT Health’in en dikkat çeken yönlerinden biri, kullanıcıların kişisel sağlık verilerini sisteme entegre edebilmesi. Desteklenen platformlar arasında Apple Health, Peloton, MyFitnessPal, Weight Watchers ve Function yer alıyor.

Bu entegrasyonların her biri farklı bir amaca hizmet ediyor. Örneğin MyFitnessPal ve Weight Watchers daha çok beslenme alışkanlıklarına odaklanırken, Apple Health hareket, uyku ve günlük aktivite verilerini sağlıyor. Function ise laboratuvar testlerine dair detaylı içgörüler sunuyor. Kullanıcılar isterlerse klinik geçmişlerini ve laboratuvar sonuçlarını da ekleyebiliyor. Böylece ChatGPT Health, doktor ziyaret özetlerinden test sonuçlarına kadar geniş bir tabloyu analiz edebiliyor.

4
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

“TEŞHİS İÇİN DEĞİL” VURGUSU AMA TABLO KARMAŞIK

OpenAI, yayımladığı blog yazısında ChatGPT Health’in teşhis veya tedavi amacıyla tasarlanmadığını net bir dille ifade ediyor. Ancak şirket, kullanıcıların yapay zekâyı nasıl kullandığını tamamen kontrol etmenin mümkün olmadığını da kabul ediyor.

Paylaşılan verilere göre, özellikle kırsal bölgelerde ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu yerlerde kullanıcılar ChatGPT’ye haftada ortalama 600 bin sağlık odaklı mesaj gönderiyor. Üstelik bu sohbetlerin yaklaşık yüzde 70’i normal klinik saatleri dışında gerçekleşiyor. Yani resmî olarak teşhis aracı olmasa da, pratikte insanlar sağlıkla ilgili kritik sorularını yapay zekâya yöneltiyor.

5
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

GEÇMİŞTE YAŞANAN HATALAR DA UNUTULMUŞ DEĞİL

Bu noktada riskler de hatırlatılıyor. Geçtiğimiz yıl ChatGPT’nin bir kullanıcıya, diyetindeki tuz yerine sodyum bromür kullanmasını önermesi ve kişinin haftalarca hastanede yatması hâlâ hafızalarda. Benzer şekilde, Google’ın AI Overview özelliğinin ilk dönemlerinde pizza üzerine yapıştırıcı sürülmesini önermesi de çok konuşulmuştu.

Uzmanlar, bu örneklerin tek bir mesaj verdiğini söylüyor: Yapay zekâdan alınan sağlık tavsiyeleri mutlaka bir uzmana danışılmadan uygulanmamalı.

6
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

230 MİLYON KİŞİ ZATEN SAĞLIK SORUSU SORUYOR

Tüm bu tartışmalara rağmen OpenAI’nin rakamları dikkat çekici. Şirket, kimliği belirsizleştirilmiş sohbet analizlerine dayanarak, dünya genelinde haftada 230 milyondan fazla kişinin ChatGPT’ye sağlıkla ilgili sorular yönelttiğini açıklıyor. Ayrıca son iki yılda 260’tan fazla doktorla, 30 farklı uzmanlık alanında toplam 600 bini aşkın geri bildirim oturumu gerçekleştirildiği belirtiliyor.

OpenAI’ye göre ChatGPT Health; test sonuçlarını daha iyi anlamaktan doktor randevularına hazırlanmaya, beslenme ve egzersiz planlarını değerlendirmekten sağlık sigortası seçeneklerini karşılaştırmaya kadar pek çok alanda kullanıcıya yardımcı olabiliyor.

7
ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

GÜVENLİK TARAFINDA VERİLEN SÖZLER

Şirket, güvenlik konusuna da özel bir parantez açıyor. Sağlık sekmesindeki konuşmaların model eğitimi için kullanılmadığı özellikle vurgulanıyor. Uçtan uca olmasa da çok katmanlı özel şifreleme sistemleri kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca normal sohbetlerde sağlıkla ilgili bir konu açıldığında, kullanıcılar otomatik olarak Health sekmesine yönlendirilecek.

