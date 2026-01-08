ChatGPT Health tanıtıldı: Sağlıkta yapay zekâ dönemi

“TEŞHİS İÇİN DEĞİL” VURGUSU AMA TABLO KARMAŞIK

OpenAI, yayımladığı blog yazısında ChatGPT Health’in teşhis veya tedavi amacıyla tasarlanmadığını net bir dille ifade ediyor. Ancak şirket, kullanıcıların yapay zekâyı nasıl kullandığını tamamen kontrol etmenin mümkün olmadığını da kabul ediyor.

Paylaşılan verilere göre, özellikle kırsal bölgelerde ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu yerlerde kullanıcılar ChatGPT’ye haftada ortalama 600 bin sağlık odaklı mesaj gönderiyor. Üstelik bu sohbetlerin yaklaşık yüzde 70’i normal klinik saatleri dışında gerçekleşiyor. Yani resmî olarak teşhis aracı olmasa da, pratikte insanlar sağlıkla ilgili kritik sorularını yapay zekâya yöneltiyor.