Dünyanın ilk "insansı cerrah robotu" tanıtıldı: Ameliyatlara hazır

İsviçre merkezli tıbbi teknoloji şirketi LEM Surgical, CES 2026 fuarında tanıttığı Dynamis robotuyla ameliyathanelerde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirket geliştirdiği teknolojiyi "ameliyathaneler için tasarlanmış ilk cerrahi insansı robot" olarak tanımlıyor. Sistem özellikle de omurga ve ortopedi operasyonlarında yüksek hassasiyet sağlıyor.

NVIDIA'nın fuar alanındaki sergide yerini alan Dynamis, CES'te görülen pek çok konsept çalışmasının aksine prototip aşamasını geçmiş ve ticari olarak kullanılmaya başlanmış bir ürün olarak öne çıkıyor.

CERRAHLARIN EL YETENEKLERİNİ TAKLİT EDİYOR

Interesting Engineering'in haberine göre, Dynamis platformu insanların iki elle çalışma prensibini taklit eden çok kollu bir mimariye sahip. Sistemin kalbinde ise NVIDIA Isaac for Healthcare platformundan güç alan gelişmiş bir yapay zeka işlemcisi yer alıyor.

Teknoloji, operasyon sırasında oluşabilecek mikro hareketleri telafi ederek stabiliteyi koruyor ve cerrahi süreçlerde hata payını minimuma indiriyor.

ÜÇ KOLLU ROBOTİK MİMARİ

Dynamis'in bilgisayar kontrollü iki robotik kolu, cerrahi rehberlik ve hassas alet konumlandırma görevini üstlenirken üçüncü kol ise navigasyon kamerasını tutmak ve kontrol etmek için özel olarak görev yapıyor.

Cerrahi masanın altına kısmen yerleştirilebilen tek bir mobil üniteye entegre edilen kollar, ameliyathanedeki kapladığı alanı en aza indirirken stabiliteyi de artırıyor. Ünite üzerinde bulunan asansör mekanizmaları sayesinde robotik kollar, prosedür sırasında ihtiyaç duyulduğunda güvenli bir şekilde açılabiliyor, katlanabiliyor veya kilitlenebilecek şekilde ayarlanabiliyor.

PROTOTİP DEĞİL, GERÇEK BİR CERRAH

CES fuarında sergilenen birçok tıbbi teknolojinin henüz konsept aşamasında kalmasına karşın, Dynamis halihazırda ticari kullanımda bulunuyor. FDA 510(k) onayını alan sistem, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Southern Hills Hastanesi'nde rutin omurga ameliyatlarında kullanılmaya başlandı bile.

Kasım ayında ABD'de Dynamis sistemi kullanılarak yapılan ilk klinik prosedürlerin başarıyla tamamlandığını duyuran LEM, teknolojinin gerçek dünya koşullarına hazır olduğunu kanıtlamış durumda. Platform torasik, lomber ve sakral yaklaşımlar dahil olmak üzere çok çeşitli omurga cerrahisi prosedürlerini desteklemek üzere tasarlandı.