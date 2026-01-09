Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk "insansı cerrah robotu" tanıtıldı: Ameliyatlara hazır

İsviçreli LEM Surgical, CES 2026'da insan el hareketlerini taklit edebilen ve omurga ameliyatlarında kullanılan Dynamis adlı cerrahi insansı robot sistemini tanıttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 09:42

İsviçre merkezli tıbbi teknoloji şirketi LEM Surgical, CES 2026 fuarında tanıttığı Dynamis robotuyla ameliyathanelerde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirket geliştirdiği teknolojiyi "ameliyathaneler için tasarlanmış ilk cerrahi insansı robot" olarak tanımlıyor. Sistem özellikle de omurga ve ortopedi operasyonlarında yüksek hassasiyet sağlıyor.

NVIDIA'nın fuar alanındaki sergide yerini alan Dynamis, CES'te görülen pek çok konsept çalışmasının aksine prototip aşamasını geçmiş ve ticari olarak kullanılmaya başlanmış bir ürün olarak öne çıkıyor.

CERRAHLARIN EL YETENEKLERİNİ TAKLİT EDİYOR

Interesting Engineering'in haberine göre, Dynamis platformu insanların iki elle çalışma prensibini taklit eden çok kollu bir mimariye sahip. Sistemin kalbinde ise NVIDIA Isaac for Healthcare platformundan güç alan gelişmiş bir yapay zeka işlemcisi yer alıyor.

Teknoloji, operasyon sırasında oluşabilecek mikro hareketleri telafi ederek stabiliteyi koruyor ve cerrahi süreçlerde hata payını minimuma indiriyor.

Dünyanın ilk "insansı cerrah robotu" tanıtıldı: Ameliyatlara hazır

ÜÇ KOLLU ROBOTİK MİMARİ

Dynamis'in bilgisayar kontrollü iki robotik kolu, cerrahi rehberlik ve hassas alet konumlandırma görevini üstlenirken üçüncü kol ise navigasyon kamerasını tutmak ve kontrol etmek için özel olarak görev yapıyor.

Cerrahi masanın altına kısmen yerleştirilebilen tek bir mobil üniteye entegre edilen kollar, ameliyathanedeki kapladığı alanı en aza indirirken stabiliteyi de artırıyor. Ünite üzerinde bulunan asansör mekanizmaları sayesinde robotik kollar, prosedür sırasında ihtiyaç duyulduğunda güvenli bir şekilde açılabiliyor, katlanabiliyor veya kilitlenebilecek şekilde ayarlanabiliyor.

PROTOTİP DEĞİL, GERÇEK BİR CERRAH

CES fuarında sergilenen birçok tıbbi teknolojinin henüz konsept aşamasında kalmasına karşın, Dynamis halihazırda ticari kullanımda bulunuyor. FDA 510(k) onayını alan sistem, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Southern Hills Hastanesi'nde rutin omurga ameliyatlarında kullanılmaya başlandı bile.

Kasım ayında ABD'de Dynamis sistemi kullanılarak yapılan ilk klinik prosedürlerin başarıyla tamamlandığını duyuran LEM, teknolojinin gerçek dünya koşullarına hazır olduğunu kanıtlamış durumda. Platform torasik, lomber ve sakral yaklaşımlar dahil olmak üzere çok çeşitli omurga cerrahisi prosedürlerini desteklemek üzere tasarlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka laboratuvarda sıfırdan virüs üretti: "Kusursuz biyolojik silah" endişesi
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.