Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Trafik cezası yüzünden arkadaşına dehşeti yaşattı! 20 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı

Bursa'da trafik cezası parası nedeniyle çıkan tartışma kan aktı. Kavga sırasında Eren B., yanında bulundurduğu kesici aletle Alican A.'yı dizinden bıçakladı.

Trafik cezası yüzünden arkadaşına dehşeti yaşattı! 20 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı
Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4. Kaya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Alican A. ile daha önceden tanıdığı 21 yaşındaki Eren B. arasında trafik cezası parasından kaynaklanan alacak-verecek meselesi nedeniyle buluşma gerçekleşti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

GENCİ DİZİNDEN BIÇAKLADI

Kavga sırasında Eren B., yanında bulundurduğu kesici aletle Alican A.'ı sol dizinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Eren B. kısa sürede yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Nurullah Ö. (20) ve Mert K. (19) yakalanırken, şüphelilerin yanında 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar, silahın arbede sırasında düşmesi üzerine kullanılmaması amacıyla aldıklarını öne sürdü. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Yaşam
