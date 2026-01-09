Menü Kapat
 Serhat Yıldız

21 ilde şafak operasyonu: Çocukları tetikçi yapan şebekeye ağır darbe! 96 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla bir organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları çocukları tetikçi olarak kullandığı belirlenen şebekeye yönelik baskınlarda 96 şüpheli yakalandı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin yeni bir halkasını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyeti ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz takibi sonucu, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bu sabah basıldı.

21 ilde şafak operasyonu: Çocukları tetikçi yapan şebekeye ağır darbe! 96 gözaltı kararı

TETİKÇİ OLARAK ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR

Operasyonun detayları, suç örgütünün kan donduran çalışma yöntemlerini de gün yüzüne çıkardı. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre; şebeke üyeleri, özellikle yaşı küçük çocukları hücre evlerine yerleştirerek çalıntı araç ve motosikletlerle iş yeri kurşunlama, kasten yaralama ve yağma gibi eylemlerde kullandı.

21 ilde şafak operasyonu: Çocukları tetikçi yapan şebekeye ağır darbe! 96 gözaltı kararı

SOSYAL MEDYADA "LÜKS HAYAT" TUZAĞI

Örgütün, üye kazanmak için sosyal medya platformlarını birer tuzak olarak kullandığı tespit edildi. Gençlere lüks yaşam ve yüksek kazanç vaat eden şebekenin, bu yolla örgüte yeni eleman devşirdiği ve suç faaliyetlerinin propagandasını yaptığı belirlendi.

21 ilde şafak operasyonu: Çocukları tetikçi yapan şebekeye ağır darbe! 96 gözaltı kararı

21 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli yürütülen büyük operasyon; Ankara’dan Diyarbakır’a, İzmir’den Trabzon’a kadar toplam 21 ili kapsadı. Gözaltına alınan 96 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren tüm emniyet birimlerine teşekkür ederek, "Organize suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz sürecek" mesajını verdi.

