21 ilde şafak operasyonu: Çocukları tetikçi yapan şebekeye ağır darbe! 96 gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin yeni bir halkasını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyeti ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz takibi sonucu, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı şebekeye yönelik operasyonun düğmesine bu sabah basıldı.

TETİKÇİ OLARAK ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR

Operasyonun detayları, suç örgütünün kan donduran çalışma yöntemlerini de gün yüzüne çıkardı. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre; şebeke üyeleri, özellikle yaşı küçük çocukları hücre evlerine yerleştirerek çalıntı araç ve motosikletlerle iş yeri kurşunlama, kasten yaralama ve yağma gibi eylemlerde kullandı.

SOSYAL MEDYADA "LÜKS HAYAT" TUZAĞI

Örgütün, üye kazanmak için sosyal medya platformlarını birer tuzak olarak kullandığı tespit edildi. Gençlere lüks yaşam ve yüksek kazanç vaat eden şebekenin, bu yolla örgüte yeni eleman devşirdiği ve suç faaliyetlerinin propagandasını yaptığı belirlendi.

21 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli yürütülen büyük operasyon; Ankara’dan Diyarbakır’a, İzmir’den Trabzon’a kadar toplam 21 ili kapsadı. Gözaltına alınan 96 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren tüm emniyet birimlerine teşekkür ederek, "Organize suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz sürecek" mesajını verdi.