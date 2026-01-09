Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonucu sorgulama ekranı 2026: 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan adaylar e-Devlet şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak sorgulama işlemi yapabilecek. Personel alımı başvuruları 26 Aralık tarihinde tamamlanırken değerlendirme işlemleri başlamıştı. Alım yapılacak sözleşmeli personel sayısı kadar asıl aday belirlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonucu basılı veya mail yoluyla ilan edilmeyecek. Adayların yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğü ve başvuru yaptıkları pozisyonlardaki tercih sıralamalarına göre yapılacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
09:02
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
09:03

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2026 yılında sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, hemşire, mühendisl, koruma-güvenlik görevlisi, çocuk-engelli bakıcısı ve temizlik görevlisi istihdam edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için nefesler tutuldu. KPSS’de yüksek puan almak yerleştirmede ve atamada tek başına hak teşkil etmeyecek. Adaylardan başvuru şartlarını eksiksiz sağlaması beklenirken yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanların başvuruları olumsuz değerlendirilecek. Farklı kadrolara müracaat eden adaylar ise sonuç ekranına odaklandı. Peki 2026 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? İşte, 3 bin personel alımı sonuçlarında son durum…

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık’ta tamamlanırken değerlendirme işlemleri yaklaşık iki haftadır devam ediyor.

Ataması yapılacak personeller, sonuçların duyurulması ile belli olacak. ASHB personel alımı sonuçlarının en geç Ocak ayının ikinci haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları, kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonucu sorgulama ekranı 2026: 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyonlardaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecek.

Aday, kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri bu sıralamayla devam edecektir.

KPSS puanlarının eşit olması halinde;diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacakmemur

PERSONEL ALIMINA BAŞVURU YAPANLAR DİKKAT

Personel alımı sonuçları ilan edildikten sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların atamaları geçersiz sayılacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların da atamaları iptal olacak. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonucu sorgulama ekranı 2026: 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

PERSONEL ALIMI DAĞILIMI

Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) 1.449

Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) 580

Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) 194

Sosyal Çalışmacı 169

Psikolog 130

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 112

Destek Personeli (Temizlik) 98

Hemşire 63

Çocuk Gelişimcisi 53

Diğer: 152

#Yaşam
