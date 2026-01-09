Araç sahiplerine kritik öneri! Buzlanan cam zarar görmeden nasıl temizlenir?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Araç sahipleri kışın buzlu cam temizlerken araca zarar verebiliyor. Oto uzmanı buzlu cam temizlemede kritik önerilerde bulundu.
Araç sahiplerinin kış mesaisi başladı. Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Bayburt’ta araç sahipleri buzlu camlarla mücadele ediyor. Bazı araç sahipleri erken uyanıp aracını ısıtmak zorunda kalırken kimileri de camdaki buzu kazıyıcı veya kredi kartı gibi malzemelerle temizlemeye çalışıyor.
Buzlanmış camı temizlemede manuel buz kazıyıcı, şarjlı buz kazıyıcı ve kar temizleme fırçası alternatif olabiliyor.
Araç Isıtma Sistemi
Buzlu araba camı nasıl temizlenir sorusunun cevaplarından biri de araç ısıtma sistemini kullanmaktır. Bu sistem, ön cama doğru sıcak hava üfleyerek buzu yavaşça eritmek için kullanılır. Sıcak hava, camda bulunan buz tabakasının yumuşamasına ve çözülmesine yardımcı olur.
Çözeltiler olarak buz çözücü spreyler, oda sıcaklığında su, sirkeli su karışımı öne çıkıyor. Buzlu camı hızlı çözmek isteyen sürücüler cam kazıyıcılarını aşırı bastırdıkları için camlarını çizebiliyor.
Oto tamircisi Murat Sönmez, buzlu camları çözmek için en etkili yöntemleri paylaştı. Sönmez, buz kazıyıcıların camlarda çizik oluşturabileceğini belirterek, daha güvenli bir yöntem olarak tuzlu su ya da alkollü yüksek antifrizli cam sularını kullanmayı tavsiye etti.
"ALKOLLÜ YÜKSEK ANTİFRİZLİ CAM SUYU YA DA TUZLU SU"
Oto tamirci Murat Sönmez, buzlu camı çözmede en etkili yöntemin alkollü yüksek antifrizli cam suları yada tuzlu su olduğunu ifade ederek, "Kış öncesi yoğunluk başladı. Buzlu camı çözmede en güzel etken alkollü su ya da tuzlu su. Ben kendi aracımda sprey kullanıyorum, tuzlu su yaptım. Çok kolay ve rahat bir şekilde buzu açıyor. Buz kazıcı ister istemez çok sert basıldığında camı çiziyor. Buna karşı kullanılacak en güzel etken sprey kullanmak. Bazı marketlerde satılıyor. Özel açıcılar var. Bu tür malzemeleri kullanabilirler. Bir arkadaşımız sıcak suyla alakalı bir sorun yaşadı. Camda çatlama oldu. Şahsen tavsiye etmiyorum. Yapan çok insan var ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama dediğim gibi sprey yada tuzlu su en iyisi" dedi.
Sönmez, buzlu cama tuz dökmenin sileceklere zarar verebileceğini söyledi. Uzman isim silecekte aşınma olacağını sözlerine ekledi.