İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Araç sahiplerine kritik öneri! Buzlanan cam zarar görmeden nasıl temizlenir?

Ocak 09, 2026 09:29
1
Buzlanan cam zarar görmeden nasıl temizlenir?

Araç sahipleri kışın buzlu cam temizlerken araca zarar verebiliyor. Oto uzmanı buzlu cam temizlemede kritik önerilerde bulundu.

2
Araç sahipleri

Araç sahiplerinin kış mesaisi başladı. Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Bayburt’ta araç sahipleri buzlu camlarla mücadele ediyor. Bazı araç sahipleri erken uyanıp aracını ısıtmak zorunda kalırken kimileri de camdaki buzu kazıyıcı veya kredi kartı gibi malzemelerle temizlemeye çalışıyor.

3
Buzlu cam temizleme

Buzlanmış camı temizlemede manuel buz kazıyıcı, şarjlı buz kazıyıcı ve kar temizleme fırçası alternatif olabiliyor.

4
Araç Isıtma Sistemi

Araç Isıtma Sistemi

Buzlu araba camı nasıl temizlenir sorusunun cevaplarından biri de araç ısıtma sistemini kullanmaktır. Bu sistem, ön cama doğru sıcak hava üfleyerek buzu yavaşça eritmek için kullanılır. Sıcak hava, camda bulunan buz tabakasının yumuşamasına ve çözülmesine yardımcı olur.

5
Buzlu cam

Çözeltiler olarak buz çözücü spreyler, oda sıcaklığında su, sirkeli su karışımı öne çıkıyor. Buzlu camı hızlı çözmek isteyen sürücüler cam kazıyıcılarını aşırı bastırdıkları için camlarını çizebiliyor.

6
Buzlu cam nasıl temizlenir?

Oto tamircisi Murat Sönmez, buzlu camları çözmek için en etkili yöntemleri paylaştı. Sönmez, buz kazıyıcıların camlarda çizik oluşturabileceğini belirterek, daha güvenli bir yöntem olarak tuzlu su ya da alkollü yüksek antifrizli cam sularını kullanmayı tavsiye etti.

7
Cam suyu

"ALKOLLÜ YÜKSEK ANTİFRİZLİ CAM SUYU YA DA TUZLU SU"

Oto tamirci Murat Sönmez, buzlu camı çözmede en etkili yöntemin alkollü yüksek antifrizli cam suları yada tuzlu su olduğunu ifade ederek, "Kış öncesi yoğunluk başladı. Buzlu camı çözmede en güzel etken alkollü su ya da tuzlu su. Ben kendi aracımda sprey kullanıyorum, tuzlu su yaptım. Çok kolay ve rahat bir şekilde buzu açıyor. Buz kazıcı ister istemez çok sert basıldığında camı çiziyor. Buna karşı kullanılacak en güzel etken sprey kullanmak. Bazı marketlerde satılıyor. Özel açıcılar var. Bu tür malzemeleri kullanabilirler. Bir arkadaşımız sıcak suyla alakalı bir sorun yaşadı. Camda çatlama oldu. Şahsen tavsiye etmiyorum. Yapan çok insan var ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama dediğim gibi sprey yada tuzlu su en iyisi" dedi.

8
Buzlu cam temizleme

Sönmez, buzlu cama tuz dökmenin sileceklere zarar verebileceğini söyledi. Uzman isim silecekte aşınma olacağını sözlerine ekledi.

