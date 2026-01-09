Menü Kapat
Yüzlerce kilo esrar sınırda yakalandı! Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan kontrollerde 739 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu açıklandı.

Yüzlerce kilo esrar sınırda yakalandı! Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı
IHA
09.01.2026
09.01.2026
Zehir tacilerinin Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları yüzlerce kilo uyuşturucu, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Gelişmenin yaşandığı nokta Bulgaristan tarafında yer alan Kapitan Andreevo gümrüğü oldu.

Polonya plakalı bir çekici ve yarı römorktan oluşan tır, çıkış yapan yük araçları güzergâhında kontrole alındı. Polonya vatandaşı sürücü, Polonya ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye taşınan elektrikli süpürgelere ait belgeleri ibraz etti.

Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince yapılan risk analizi sonrası araç detaylı aramaya sevk edildi.

Yüzlerce kilo esrar sınırda yakalandı! Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı

739 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yetkililer tarafından yapılan detaylı kontroller sırasında, beyan edilen yük içerisinde 5 tahta sandık bulundu. Sandıkların içinde 626 paket halinde yeşil ot kütlesi tespit edildi. Yapılan saha testlerinde maddenin 739,210 kilo esrar olduğu belirlendi.

Yüzlerce kilo esrar sınırda yakalandı! Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı

UYUŞTURUCUNUN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddenin adli değerlendirmelere göre 6 milyon 47 bin 233 euro değerinde olduğunu açıkladı. Bu yakalamanın, Bulgaristan-Türkiye sınırında gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade edildi.

Yüzlerce kilo esrar sınırda yakalandı! Türkiye'ye sokmaya çalışıyorlardı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak 49 yaşındaki Polonya vatandaşı K.Sh. gözaltına alındı. Şüphelinin, yüksek riskli uyuşturucu maddeyi Bulgaristan’dan Türkiye’ye geçirmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 72 saat süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde başlatılan soruşturma sürüyor.

