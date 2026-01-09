Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Trump, Grönland için halka "rüşvet" vermeye hazır! Gözden çıkardığı para dudak uçuklattı

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ilhakı için her yolu deniyor. Beyaz Saray yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Trump, Grönland'ı ele geçirmek için yerel halka dudak uçuklatan bir miktar vererek onları satın almak istiyor.

Trump, Grönland için halka
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 09:31

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ele geçirmek istediğini açık açık beyan ederken, her seçeneği de masaya yatırdığı ileri sürüldü. İddiaların kaynağı ise Trump'a yakın kaynaklar olarak belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek için her bir Grönlandlıya 10 bin dolar ile 100 bin dolar arasında bir "rüşvet" vermeyi gözden çıkardığını ifade etti.

Beyaz Saray yetkililerinin bu rüşvet ile Grönlandlıların, Grönland'ın kontrolünün ABD'ye verilmesine karşı çıkmayacağını düşünürken Danimarka Krallığı'na bağlı bölgede şu an yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı da hatırlatıldı.

Trump, Grönland için halka "rüşvet" vermeye hazır! Gözden çıkardığı para dudak uçuklattı

GRÖNLAND İÇİN 5.6 MİLYAR DOLAR

Bu nüfus oranına göre ABD'nin Grönland'da yaşayanlara 5.6 milyar dolar ödemesinin masada olduğu belirtildi.

Ödemenin nasıl gerçekleştirileceğine ya da bu ödemenin yasal olup olmadığına dair tartışmaların devam ettiği aktarıldı.

Trump daha önce Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş fakat hem Danimarka hem de Grönland bu öneriyi dikkate almadıklarını ve Grönland'ın satılık olmadığını açıklamıştı.

En son Pazar günü Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen sosyal medya üzerinden Trump'ı ve taleplerini eleştirerek, "Yeter, yeter demektir. Artık ilhak edilmeyle ilgili fantezilere yer yok" demişti.

ETİKETLER
#Dünya
