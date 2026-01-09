Trump, Grönland için halka "rüşvet" vermeye hazır! Gözden çıkardığı para dudak uçuklattı

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ele geçirmek istediğini açık açık beyan ederken, her seçeneği de masaya yatırdığı ileri sürüldü. İddiaların kaynağı ise Trump'a yakın kaynaklar olarak belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek için her bir Grönlandlıya 10 bin dolar ile 100 bin dolar arasında bir "rüşvet" vermeyi gözden çıkardığını ifade etti.

Beyaz Saray yetkililerinin bu rüşvet ile Grönlandlıların, Grönland'ın kontrolünün ABD'ye verilmesine karşı çıkmayacağını düşünürken Danimarka Krallığı'na bağlı bölgede şu an yaklaşık 56 bin kişinin yaşadığı da hatırlatıldı.

GRÖNLAND İÇİN 5.6 MİLYAR DOLAR

Bu nüfus oranına göre ABD'nin Grönland'da yaşayanlara 5.6 milyar dolar ödemesinin masada olduğu belirtildi.

Ödemenin nasıl gerçekleştirileceğine ya da bu ödemenin yasal olup olmadığına dair tartışmaların devam ettiği aktarıldı.

Trump daha önce Grönland'ı satın almak istediğini söylemiş fakat hem Danimarka hem de Grönland bu öneriyi dikkate almadıklarını ve Grönland'ın satılık olmadığını açıklamıştı.

En son Pazar günü Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen sosyal medya üzerinden Trump'ı ve taleplerini eleştirerek, "Yeter, yeter demektir. Artık ilhak edilmeyle ilgili fantezilere yer yok" demişti.