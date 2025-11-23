Google Gemini, bir fotoğrafın yapay zeka olup olmadığını söyleyecek

Gerçek ile yapay arasındaki sınır her geçen gün daha da bulanırken, kullanıcıların karşılaştıkları fotoğrafların kökenini anlaması giderek zorlaşıyor. Akıllı telefonla çekilmiş masum bir fotoğraf mı, yoksa bir yapay zeka modelinin ürünü mü?

Çoğu kişi hâlâ ekstra uzuvlar, bozuk yüz hatları, anormal ışık oyunları gibi ipuçları üzerinden değerlendirme yapmaya çalışsa da, geleneksel yöntemler hızla etkisini yitiriyor. Manuel inceleme süreçlerinin giderek daha az işe yaraması da güvenilir teknik doğrulama araçlarını zorunlu hale getiriyor.

Google, kısa süre önce Gemini 3 altyapısıyla çalışan Nano Banana Pro'nun tanıtımını yaptıktan hemen sonra, kullanıcıların tam da bu sorunu çözecek yeni bir özellikle tanışacağını duyurdu: Gemini uygulamasına entegre edilen yapay zeka kaynaklı görsel doğrulama sistemi.

GEMİNİ'A YAPAY ZEKA DEDEKTÖRÜ GELDİ

Google, kendi dijital filigran teknolojisi SynthID Dedektörü'nü doğrudan Gemini'a entegre etti. Ancak yeni özelliğin önemli bir sınırlaması bulunuyor. Sadece Google'ın kendi araçları tarafından üretilen veya düzenlenen görselleri tespit edebiliyor.

Şirket, yapay zeka ile oluşturulan içeriğe insan gözüyle algılanamayan sinyaller yerleştiren dijital filigran teknolojisi SynthID'yi kullanarak, bir görselin Google AI tarafından oluşturulup oluşturulmadığını doğrulamayı herkes için kolaylaştırdığını belirtti.

2023'te kullanıma sunulan SynthID teknolojisi, 20 milyardan fazla yapay zeka ile oluşturulmuş içeriğe filigran eklemiş durumda. Söz konusu görseller artık doğrudan Gemini içinden "YZ ile oluşturulmuş" olarak işaretlenip tespit edilebiliyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Online ortamda gördüğünüz veya size gönderilen bir görselin kökenini doğrulamak için yapmanız gereken gayet basit. Görseli Gemini uygulamasına yükleyip "Bu fotoğrafı Google'ın yapay zekası mı oluşturdu?" gibi bir soru sormanız yeterli.

Eğer görselin kökeni Google'ın araçlarından birine dayanıyorsa, Gemini bunu size söyleyebilecek. Teknoloji devi, "Gemini, SynthID filigranını kontrol edecek ve internette karşılaştığınız içerik hakkında size daha fazla bağlam sunacak" diye açıklama yaptı.

Özelliğin şu anda aktif ve denemeye açık olduğu bilgisi paylaşıldı. Yine de, Gemini'ın Google tarafından işletilmeyen bir yapay zeka aracıyla oluşturulan bir görsel hakkında bilgi veremeyeceğini unutmamak gerekiyor.