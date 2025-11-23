WhatsApp, yıllar önce kaldırdığı "Hakkında" durumu özelliğini çok farklı bir şekilde geri getiriyor. Meta bünyesindeki mesajlaşma devi, kullanıcıların kısa metin tabanlı durum güncellemeleri yayınlayabileceği bir alanı test ediyor.

"HAKKINDA" DURUMU DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

Uygulamanın ilk özelliklerinden biri olan "Hakkında" durumu, yeni bir yaklaşımla daha görünür bir konuma taşınıyor. Şirket, yaptığı açıklamada, uygulamanın eskiden güvenli ve özel mesajlaşmaya odaklanmadan önce de bu tür kısa güncellemelerin paylaşıldığı bir alana sahip olduğunu belirtti.

Güncellenen bu alan sayesinde, kullanıcılar o anda ne yaptıklarını veya hayatlarındaki yenilikleri kısa bir metinle paylaşabilecekler. Kullanım amacı ise sadece durum bildirmekle sınırlı değil; Meta, insanların meşguliyetlerini veya sohbet başlatma potansiyeli olan cümleleri de yayınlayabileceğini öne sürüyor.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni durumlar, tek tek sohbetlerin en üst kısmında ve kullanıcıların profillerinde diğer kişiler tarafından görüntülenebilecek. Ayrıca kullanıcılar, bir arkadaşının Hakkında durumuna doğrudan dokunarak cevap verebilme imkanına da sahip olacak.

WhatsApp'taki "Hakkında" durum güncellemeleri varsayılan olarak 24 saat sonra kaybolacak. Ancak şirket, kullanıcıların durumun daha kısa sürede silinmesi veya bir günden daha uzun süre kalması için zamanlayıcıyı ayarlayabileceğini belirtiyor.

Kullanıcılar ayrıca, paylaştıkları güncellemelerin yalnızca kişiler tarafından mı yoksa daha geniş bir kitle tarafından mı görüleceğini de kendileri belirleyebilecek.

Kısa videoları veya dinlenilen müziği paylaşma gibi özellikler bulunmuyor. Ancak WhatsApp, yeni özelliğin yaygın benimsenmesi durumunda zamanla bu tür işlevlerin gelebileceğini ima ediyor.