TGRT Haber
15°
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yerli ramjet motoru başarıyla ateşlendi! Türkiye'de bir ilk

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen yerli ramjet itki sistemi başarıyla denenirken, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün bu ilerlemenin Türkiye’nin sesüstü uçuş teknolojilerindeki stratejik bağımsızlığı için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
15:16
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
15:16

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen ramjet itki sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.

NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "yerli imkanlarla geliştirilen sistemin testlerinin Sinop Test Merkezi'nde devam ettiğini" belirten Görgün, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Yüksek hızlı, hava solumalı itki teknolojilerinde yeni bir eşik aşılması, geleceğin sesüstü uçuş platformlarına giden yolda stratejik bir kilometre taşı oluşturması bakımından büyük önem taşımaktadır. DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ ile Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, ülkemizin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık vizyonuna değerli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, gelişmeyi "Türkiye'de bir ilk" olarak duyurdu.

#savunma sanayi
#Ramjet
#Uzay Teknolojileri
#Sinop Test Merkezi
#Yerli Imkanlar
#Hızı Aşmak
#Savunma Teknolojileri
