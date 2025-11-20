Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk hava hedefini tam isabetle vurdu!

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen ilk Arayıcılı Güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu. İlk kez hava hedefine yönelik atış gerçekleştiren LEVENT, savunma hattının kritik bir bileşeni olmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 13:04

Yakın Hava Savunma Sistemimiz, gerçekleştirilen ilk Arayıcılı Güdümlü test atışında hedefi başarıyla vurdu.

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk hava hedefini tam isabetle vurdu!

HAVA SAVUNMASININ GÖZDESİ

tarafından geliştirilen LEVENT, deniz unsurlarına tehdit oluşturan su sathına yakın seyreden ses altı ve ses üstü hıza sahip gemi savar güdümlü mermiler ile uçak, helikopter ve İHA/SİHA gibi hava hedeflerine karşı gemi öz savunmasını sağlamak üzere tasarlandı. Sistem, savaş ortamında bulunabilecek her türlü karıştırma ve elektronik harp taarruzlarına karşı dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Yüksek miktarda güdümlü mermi taşıma kapasitesine sahip LEVENT, yeni inşa edilecek su üstü platformların yanı sıra var olan platformlara da entegre edilebiliyor.

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk hava hedefini tam isabetle vurdu!

Hibrit arayıcı başlığa sahip, parçacık etkili harp başlığı ile yaklaşma sensörü bulunduran, yüksek manevra kabiliyetiyle sınıfının öne çıkan güdümlü mermilerinden biri olarak her türlü şartta görev yapmaya hazır. LEVENT, atıcı sistemi üzerinde bulunan ve Elektro-Optik Sistem sayesinde hedef tespiti, takibi, hedef değerlendirmesi, hedefe angajman ve imha görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir.

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk hava hedefini tam isabetle vurdu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER 1 kritik bir eşiği daha aştı
ETİKETLER
#Roketsan
#Levent
#Hava Savunması
#Radar
#Güdümlü Mermis
#Gemi Savunması
#Elektro-optik Sistem
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.