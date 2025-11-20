LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk hava hedefini tam isabetle vurdu!

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemimiz, gerçekleştirilen ilk Arayıcılı Güdümlü test atışında hedefi başarıyla vurdu.

HAVA SAVUNMASININ GÖZDESİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen LEVENT, deniz unsurlarına tehdit oluşturan su sathına yakın seyreden ses altı ve ses üstü hıza sahip gemi savar güdümlü mermiler ile uçak, helikopter ve İHA/SİHA gibi hava hedeflerine karşı gemi öz savunmasını sağlamak üzere tasarlandı. Sistem, savaş ortamında bulunabilecek her türlü karıştırma ve elektronik harp taarruzlarına karşı dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Yüksek miktarda güdümlü mermi taşıma kapasitesine sahip LEVENT, yeni inşa edilecek su üstü platformların yanı sıra var olan platformlara da entegre edilebiliyor.

Hibrit arayıcı başlığa sahip, parçacık etkili harp başlığı ile yaklaşma sensörü bulunduran, yüksek manevra kabiliyetiyle sınıfının öne çıkan güdümlü mermilerinden biri olarak her türlü şartta görev yapmaya hazır. LEVENT, atıcı sistemi üzerinde bulunan radar ve Elektro-Optik Sistem sayesinde hedef tespiti, takibi, hedef değerlendirmesi, hedefe angajman ve imha görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir.