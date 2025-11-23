Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Malatya'da dev sergi! Yerli sistemler TSK'yı dünyanın sayılı gücü haline getirdi

Malatya’daki Tulga-1 Kışlası’nda açılan “Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor” sergisinde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen savunma sanayi ürünleri tanıtıldı. Sergiye Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve milletvekilleri katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 00:40

Sergide konuşan Korgeneral Zorlu Topaloğlu, yerli ve milli imkânlarla üretilen modern silah ve sistemlerin, 'nun caydırıcılık kapasitesini ve stratejik bağımsızlığını güçlendirdiğini vurguladı:

Malatya'da dev sergi! Yerli sistemler TSK'yı dünyanın sayılı gücü haline getirdi

“Bugün burada Türk ordusunu dünyanın sayılı gücü haline getiren modern silah ve sistemlerin bir kısmı sergilenmektedir. Bu sistemler, ordumuzun modern harp şartlarında karşılaşabileceği her türlü tehdide karşı daha güçlü, daha çevik ve daha etkin olmasını sağlayacak önemli adımlardır.”

Malatya'da dev sergi! Yerli sistemler TSK'yı dünyanın sayılı gücü haline getirdi

VALİ YAVUZ: MİLLİ TEKNOLOJİ BEKAMIZ İÇİN ŞART

Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Vali Seddar Yavuz ise savunma sistemlerinin bu bağlamda hayati önem taşıdığını belirtti. Yavuz, 'nin, ülkenin bekasını sürdürebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatıldığını ifade etti:

Malatya'da dev sergi! Yerli sistemler TSK'yı dünyanın sayılı gücü haline getirdi

“Böyle bir dünyada ayakta kalabilmek, bekamızı kaim hala getirebilmek bakımından devletimiz ve hükümetimiz Milli Hamlesi başlatmıştır. Bu hamle, başta olmak üzere her alanda dünyada olmayan sistemleri ülkemize kazandırmaktır.”

Malatya'da dev sergi! Yerli sistemler TSK'yı dünyanın sayılı gücü haline getirdi

Program, komando andı ve ATAK Helikopter gösterisiyle sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TEİAŞ ekipleri helikopterle 76 bin kilometrelik elektrik hattını kışa hazırlıyor!
TUSAŞ’tan havacılıkta kritik kilometre taşı: Airbus A220’ye 250'nci kanopi teslimatı gerçekleşti
Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Yapay Zekâ uyarısı: "Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım"
ETİKETLER
#Teknoloji
#savunma sanayi
#milli teknoloji hamlesi
#türk ordusu
#Askeri Güç Dengesi
#Modern Silah
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.