Malatya'da dev sergi! Yerli sistemler TSK'yı dünyanın sayılı gücü haline getirdi

Sergide konuşan Korgeneral Zorlu Topaloğlu, yerli ve milli imkânlarla üretilen modern silah ve sistemlerin, Türk Ordusu'nun caydırıcılık kapasitesini ve stratejik bağımsızlığını güçlendirdiğini vurguladı:

“Bugün burada Türk ordusunu dünyanın sayılı gücü haline getiren modern silah ve sistemlerin bir kısmı sergilenmektedir. Bu sistemler, ordumuzun modern harp şartlarında karşılaşabileceği her türlü tehdide karşı daha güçlü, daha çevik ve daha etkin olmasını sağlayacak önemli adımlardır.”

VALİ YAVUZ: MİLLİ TEKNOLOJİ BEKAMIZ İÇİN ŞART

Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çeken Vali Seddar Yavuz ise savunma sistemlerinin bu bağlamda hayati önem taşıdığını belirtti. Yavuz, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, ülkenin bekasını sürdürebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatıldığını ifade etti:

“Böyle bir dünyada ayakta kalabilmek, bekamızı kaim hala getirebilmek bakımından devletimiz ve hükümetimiz Milli Teknoloji Hamlesi başlatmıştır. Bu hamle, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda dünyada olmayan sistemleri ülkemize kazandırmaktır.”

Program, komando andı ve ATAK Helikopter gösterisiyle sona erdi.