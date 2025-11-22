Menü Kapat
19°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Yapay Zekâ uyarısı: "Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım"

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, Kocaeli Bilişim Fuarı'nda yaptığı açıklamada, yapay zekânın neden-sonuç ilişkisini kuramayacağını belirterek, bizi tehdit edebilmesi için "duygusu olması gerektiğini" söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 02:23
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 02:23

Çemberci, yapay zekânın gelecekteki rolüne ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

"Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım, şuan duygusu yok. Olayların gerçek neden-sonuç ilişkisini şuan için kuramayacağı kanaatindeyim."

Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Yapay Zekâ uyarısı: "Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım"

"KOCAELİ, TÜRKİYE'NİN BİLİŞİM VADİSİ"

Fuarda 25 firmayla yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Çemberci, 'nin üniversiteleri ve teknoparklarıyla "'nin bilişim vadisi" konumunda olduğunu vurguladı. Bölgede binin üzerinde firmanın faaliyetleri yürüttüğünü aktardı.

Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Yapay Zekâ uyarısı: "Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım"

İYİ BİR ASİSTAN AMA KONTROL GEREKİR

Yapay zekânın rolünü "asistan, yardımcı ve kolaylaştırıcı" olarak tanımlayan Çemberci, her şeyi yapay zekâdan istemenin erken olduğunu belirtti. Ayrıca, öğrenme süreci devam ettiği için yapay zekânın ürettiği tüm sonuçların teyide muhtaç olduğunu kaydetti:

"Çok iyi bir asistan ama mutlaka kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerekir. Gerçeği yapay zekaya sorarsanız yanılabilirsiniz. Hala daha gerçeğin ne olduğuyla ilgili yemesi gereken çok fırın ekmek var."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli Bilişim Fuarı'na muhteşem açılış; Başkan Büyükakın'dan gençlere önemli çağrı
TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personel alımı başvuru şartları ve tarihleri! Başvurularda son tarih
ETİKETLER
#Türkiye
#kocaeli
#yapay zeka
#üniversite
#ar-ge
#Bilgi Teknolojileri
#Teknopark
#Teknoloji
