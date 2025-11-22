Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Yapay Zekâ uyarısı: "Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım"

Çemberci, yapay zekânın gelecekteki rolüne ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

"Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım, şuan duygusu yok. Olayların gerçek neden-sonuç ilişkisini şuan için kuramayacağı kanaatindeyim."

"KOCAELİ, TÜRKİYE'NİN BİLİŞİM VADİSİ"

Fuarda 25 firmayla yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Çemberci, Kocaeli'nin üniversiteleri ve teknoparklarıyla "Türkiye'nin bilişim vadisi" konumunda olduğunu vurguladı. Bölgede binin üzerinde firmanın Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğünü aktardı.

İYİ BİR ASİSTAN AMA KONTROL GEREKİR

Yapay zekânın rolünü "asistan, yardımcı ve kolaylaştırıcı" olarak tanımlayan Çemberci, her şeyi yapay zekâdan istemenin erken olduğunu belirtti. Ayrıca, öğrenme süreci devam ettiği için yapay zekânın ürettiği tüm sonuçların teyide muhtaç olduğunu kaydetti:

"Çok iyi bir asistan ama mutlaka kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerekir. Gerçeği yapay zekaya sorarsanız yanılabilirsiniz. Hala daha gerçeğin ne olduğuyla ilgili yemesi gereken çok fırın ekmek var."