TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personel alımı başvuru şartları ve tarihleri! Başvurularda son tarih

Yapılan açıklamaya göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 sözleşmeli personel alınacak. Heyecanla beklenen personel alımında başvuru şartları ise belli oldu.

TÜİK 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı, 15 ticaret müfettiş yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. TÜİK personel alımı için e devlet TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" (Kariyer Kapısı) internet adresinden başvuru yapılabilecek.

Şahsen başvuru alınmazken sınav sonuçları kurumun sitesinden ilan edilecek. Yapılan açıklamaya göre genel şartlar şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf ya da tecilli olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

Adayların başvuru tarihi itibarıyla son başvuru gününden önce mezun olmuş olmaları gerekir.

TÜİK 10 PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLER?

TÜİK internet sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına (06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın, Ek 2 nci maddesinde belirtilen sınavla) hükmü çerçevesinde; 2024 KPSS (B grubu) KPSSP3 puan sırasına göre aşağıda belirtilen toplam 10 (on) adet pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular sadece elektronik ortamda alınacak olup, Başkanlığın internet adresinde (https://www.tuik.gov.tr

) yayımlanan duyuru metninde belirtilen esaslara göre yapılacaktır."