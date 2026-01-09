Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Fırtınada zorla işçi çalıştıran firma ve otel sorumluları hakkında karar verildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde fırtınaya rağmen iskelede çalıştırılan 3 işçinin denize düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Le Blue Otel sorumlusu Z.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Özkan İnşaat firma sahibi Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fırtınada zorla işçi çalıştıran firma ve otel sorumluları hakkında karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 18:50

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, Kadınlar Denizi mevkiinde yaşanan olayla sarsıldı. Olumsuz hava koşullarına ve şiddetli fırtınaya rağmen Le Blue Hotel önündeki iskelede gerçekleştirilen çalışma, bir işçinin ölümü ve iki işçinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından başlatılan adli süreçte bir kişi tutuklandı.

DALGALAR İSKELEDEKİ İŞÇİLERİ YUTTU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde fırtınalı havada devam eden iskele onarım çalışmaları sırasında dev dalgalar platforma çarptı. Bu sırada üzerinde bulunan 26 yaşındaki Abdullah K., 22 yaşındaki Muharrem D. ve 30 yaşındaki İsmail Dağ denize düşerek suların ortasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle Sahil Güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Fırtınada zorla işçi çalıştıran firma ve otel sorumluları hakkında karar verildi

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ DİĞER İŞÇİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Abdullah K. ve Muharrem D. denizden yaralı olarak kurtarıldı. Ancak 30 yaşındaki İsmail Dağ’ın cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Fırtınada zorla işçi çalıştıran firma ve otel sorumluları hakkında karar verildi

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından işçilerin, hava şartlarının kötü olması nedeniyle çalışmak istemediklerini beyan ettikleri ancak zorlandıkları yönündeki iddialar üzerine soruşturma derinleştirildi. Polis ekipleri, otel sorumlusu Z.A. ile iskele işlerini yürüten Özkan İnşaat’ın sahibi Y.Ö.'yü gözaltına aldı.

Fırtınada zorla işçi çalıştıran firma ve otel sorumluları hakkında karar verildi

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otel sorumlusu Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnşaat firması sahibi Y.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır
Fırtınanın ortasında ölümle burun buruna kaldı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.