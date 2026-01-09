Fırtınada zorla işçi çalıştıran firma ve otel sorumluları hakkında karar verildi

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası, Kadınlar Denizi mevkiinde yaşanan olayla sarsıldı. Olumsuz hava koşullarına ve şiddetli fırtınaya rağmen Le Blue Hotel önündeki iskelede gerçekleştirilen çalışma, bir işçinin ölümü ve iki işçinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın ardından başlatılan adli süreçte bir kişi tutuklandı.

DALGALAR İSKELEDEKİ İŞÇİLERİ YUTTU

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde fırtınalı havada devam eden iskele onarım çalışmaları sırasında dev dalgalar platforma çarptı. Bu sırada üzerinde bulunan 26 yaşındaki Abdullah K., 22 yaşındaki Muharrem D. ve 30 yaşındaki İsmail Dağ denize düşerek suların ortasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle Sahil Güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ DİĞER İŞÇİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda Abdullah K. ve Muharrem D. denizden yaralı olarak kurtarıldı. Ancak 30 yaşındaki İsmail Dağ’ın cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından işçilerin, hava şartlarının kötü olması nedeniyle çalışmak istemediklerini beyan ettikleri ancak zorlandıkları yönündeki iddialar üzerine soruşturma derinleştirildi. Polis ekipleri, otel sorumlusu Z.A. ile iskele işlerini yürüten Özkan İnşaat’ın sahibi Y.Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden otel sorumlusu Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnşaat firması sahibi Y.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.