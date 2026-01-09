Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fırtınaya rağmen iskelede çalışma yapan 3 işçi, dev dalgaların etkisiyle denize düştü. Olayda 30 yaşındaki İsmail Dağ hayatını kaybederken, diğer iki işçi yaralı olarak kurtarıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 00:01

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi mevkisinde bulunan Le Blue Hotel önündeki iskelede, akşam saatlerinde şiddetli fırtınaya rağmen yürütülen çalışma trajediyle sonuçlandı.

Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yükselen dev dalgalar, iskele üzerinde çalışan 3 işçiyi denize sürükledi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sahil güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda denizde mahsur kalan işçilerden 26 yaşındaki Abdullah K. ve 22 yaşındaki Muharrem D. sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye nakledildi.

Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır

Ancak denizde kaybolan 30 yaşındaki İsmail Dağ'ın cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, yaşamını yitiren İsmail Dağ’ın naaşı otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır

ÇALIŞMAYA ZORLANDIKLARI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan işçilerin, çalışma öncesinde fırtına olduğunu ve çalışmak istemediklerini bildirdiği ancak kendilerinden çalışmaların sürdürülmesinin istendiği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır
