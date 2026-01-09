Fırtınada çalıştırıldılar! İskelede çalışan 3 kişiyi dalga çekti: 1 işçi hayatını kaybetti 1'inin durumu ağır

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi mevkisinde bulunan Le Blue Hotel önündeki iskelede, akşam saatlerinde şiddetli fırtınaya rağmen yürütülen çalışma trajediyle sonuçlandı.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yükselen dev dalgalar, iskele üzerinde çalışan 3 işçiyi denize sürükledi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sahil güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda denizde mahsur kalan işçilerden 26 yaşındaki Abdullah K. ve 22 yaşındaki Muharrem D. sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye nakledildi.

Ancak denizde kaybolan 30 yaşındaki İsmail Dağ'ın cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, yaşamını yitiren İsmail Dağ’ın naaşı otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

ÇALIŞMAYA ZORLANDIKLARI İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan işçilerin, çalışma öncesinde fırtına olduğunu ve çalışmak istemediklerini bildirdiği ancak kendilerinden çalışmaların sürdürülmesinin istendiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.