Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ve Tunceli'de okullar tatil edildi

Olumsuz hava şartları batı bölgelerimizde fırtına ve yağış olarak kendisini gösterirken doğuda da kar yağışı olarak ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hasar gören 5 okulda eğitime 1 gün ara verilirken Tunceli genelinde de okullar 1 gün tatil edildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
19:18
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
19:18

Türkiye'nin batı kesiminde fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Fırtına sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.

DARICA'DA 5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı:

"Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu."
Eğitim-öğretimin, yapılacak çalışmaların ardından güvenli hale gelmesiyle yeniden başlayacağı bildirildi.

TUNCELİ'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Tunceli'de de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitimle ilgili düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

İzmir'de öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma!
#Yaşam
