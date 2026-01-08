İzmir'de öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma!

Kategoriler
İzmir'in Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir."