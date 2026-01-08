Menü Kapat
Editor
Editor
 Yasin Aşan

ABD'de kilisede silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ABD'nin Utah eyaletinde bir kilisede düzenlenen cenaze töreni sırasında kilisenin otoparkında silahlar ateşlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Polisin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirilirken FBI da olayla ilgili devreye girdi.

ABD'de kilisede silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
ABD'nin Utah eyaletinde kilisede silahlı saldırı olayı meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, eyaletin başkenti Salt Lake City'de bir kilise oldu.

Edinilen bilgiye göre, kilisede düzenlenen cenaze töreni sırasında kilise otoparkında bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Bir anda büyüyen tartışmada silahlar çekildi.

SALDIRIDA ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamada, polisin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığı bildirildi.

Öte yandan FBI da soruşturmalara ilişkin yardım teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Olay ardından yaklaşık 100 polis aracının bölgeye geldiği ve polis helikopterlerinin havalandırıldığı aktarıldı.

ABD'de kilisede silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

POLİS TEŞKİLATI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Salt Like City Polis Teşkilatı Sözcüsü Glen Mills, olaya ilişkin ilk ihbarı yerel saat ile 19.30 sıralarında aldıklarını belirtirken, Salt Lake City Polis Şefi Brian Redd, zanlı veya zanlıların olay yerinden uzaklaştığını ve olayın hedefli bir saldırı olduğunu düşünmediklerini bildirdi.

Redd, yetkililerin yakınlardaki plaka okuyucularından ve işletmelerin güvenlik kameralarından alınan görüntüleri incelediğini belirtirken, bazı kişilerin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını aktardı. Ancak, söz konusu kişilerin şüpheli olarak değerlendirilmediğinin altı çizildi.

Yetkililer, olay tanıklarını sorgulamaya devam ederken Redd, "Bütün ipuçlarını takip ediyoruz. Memurlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor ve bu kişileri adalete teslim edene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'de kilisede silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

KİLİSEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kiliseden yapılan açıklamada ise olayın ardından güvenlik güçleriyle iş birliği yapıldığı belirtilerek, "Bu trajediden etkilenen herkese dualarımızı iletiyor ve herhangi bir ibadethanenin herhangi bir şekilde şiddete maruz kalmasından derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

