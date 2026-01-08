Venezuela’dan en çok petrol alan ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke ABD’nin en büyük rakibi

Kategoriler
Venezuela, son günlerin en çok konuşulan ülkesi oldu. ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla Devlet Başkanı Maduro ve eşi yurt dışına kaçırılırken, operasyonun gerçek nedenine ilişkin spekülasyonların da ardı arkası kesilmiyor. Trump, Maduro’yu uyuşturucu üretimi ve ticareti ile suçlarken, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olması akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Diğer yandan Venezuela’dan en çok petrol alan ülkeler belli olurken, listenin zirvesindeki ülke oldukça dikkat çekti…
Venezuela’ya ABD tarafından gerçekleştirilen operasyon, sadece siyasi değil, ekonomik dengeleri de derinden sarsacak gibi görünüyor. Zira Latin Amerika ülkesi, zengin kaynakları ile beklendiğinden daha büyük bir etkiye sahip. Bu kapsamda ülkeye dair tüm ayrıntılar dikkat çekici bir hal alırken şimdi de Venezuela’dan en çok petrol alan ülkeler gündeme geldi.
Venezuela ile ABD arasındaki gerilimle, küresel piyasalarda altın ve dolar kurundaki hareketlilik yakından takip edilmeye başlandı. Ancak enerji ve petrol fiyatlarının geleceğine yönelik planlar da derinden araştırılıyor.
5 NUMARA KÜBA
Venezuela petrol ihracatı payı yüzde 3
4 NUMARA İSPANYA
Venezuela petrol ihracatı payı yüzde 3
3 NUMARA HİNDİSTAN
Venezuela petrol ihracatı payı yüzde 3
2 NUMARA ABD
Venezuela petrol ihracatı payı yüzde 11
1 NUMARA ÇİN
Venezuela petrol ihracatı payı yüzde 80
Görüldüğü üzere Venezuela’nın petrol ihracatının büyük kısmı Çin tarafından gerçekleşiyor. Ancak küresel bir rakip olan ABD’nin son hamlesi durumu oldukça kritikleştiriyor. Düzenlenen harekat sadece Maduro’yu iktidardan indirmekle kalmadı, aynı zamanda Çin’in enerji kaynaklarına erişimini sınırladı. Böylelikle ABD’nin küresel enerji piyasasındaki etkisini yeniden güçlendirmeyi hedeflediği yorumları yapılmaya başlandı….