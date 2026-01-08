Venezuela’dan en çok petrol alan ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke ABD’nin en büyük rakibi

Venezuela, son günlerin en çok konuşulan ülkesi oldu. ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonla Devlet Başkanı Maduro ve eşi yurt dışına kaçırılırken, operasyonun gerçek nedenine ilişkin spekülasyonların da ardı arkası kesilmiyor. Trump, Maduro’yu uyuşturucu üretimi ve ticareti ile suçlarken, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olması akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Diğer yandan Venezuela’dan en çok petrol alan ülkeler belli olurken, listenin zirvesindeki ülke oldukça dikkat çekti…