Dünyanın hayalet 10 ordusu belli oldu! KAAN ve KIZILELMA listeyi dağıttı

TÜRKİYE

Savunma sanayide ürettiği İHA ve savaş uçaklarıyla birçok ülkenin dikkatini çekiyor.Yerli 5. Nesil savaş uçağı KAAN üretim aşamasında. Düşük radar ve gizlilik özelliği olan 6. nesil savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-3 tüm dünyaya meydan okuyor. Ayrıca Bayraktar TB2 İHA’ları yurt dışından halen talep görüyor.KAAN, düşük radar kesit alanı ve gelişmiş aviyonikleriyle listenin en iddialı projelerinden biri.