Dünyanın hayalet 10 ordusu belli oldu! KAAN ve KIZILELMA listeyi dağıttı

Ocak 08, 2026 12:02
1
Dünyanın en güçlü orduları

Savunma sanayiye ciddi bütçeler ayıran ülkeler savaş ihtimaline karşılık artık görünmez askeri teknolojiler üretiyor. Düşük radarlı gizlilik özelliği olan savaş uçakları ve İHA’lar seri üretimde. Dünyanın en güçlü orduları hayalet envanterini geliştiriyor. Yeni araştırmalara göre dünyanın en hayalet orduları belli oldu.

2
Dünyanın en hayalet orduları

Bölgesel gerilimlerin artması, jeopolitik konumlar ve kara savaşlarının artık tarihe karışması birçok ülkeyi ‘hayalet’ askeri teknolojileri üretme konusunda harekete geçirdi. Modern savaş anlayışı elektronik, siber ve yapay zekanın devreye girmesiyle ölçülüyor.

3
2026 Dünyanın en güçlü 10 ordusu

Dünyanın en güçlü orduları savunma bütçeleri, teknoloji ve envanter kapasitesi, askeri personel sayısı-teçhizat şeklinde her sene güncelleniyor. Global Firepower ve yapay zeka gibi benzeri kaynaklar listeyi belirliyor. Bu listede ülkelerin ‘hayalet’ yani görünmezlik teknolojileri ön plana çıktı. 2026 Dünyanın en güçlü 10 ordusu ve stealth teknolojileri belli oldu.İşte dünyanın en hayalet orduları...

4
F-22 Raptor

ABD ORDUSU

Görünmez (Stealth) Savaş Uçakları / Gelişmiş İHA'lar

F-22 Raptor, F-35 Lightning II, B-2 Spirit, B-21 Raider gibi savaş uçakları bulunuyor. RQ-170 Sentinel, MQ-25 Stingray, XQ-58 Valkyrie teknolojileri tüm dünyaya meydan okuyor.Bu envanterlere yakın zamanda F-47 de eklenecek.

5
Su-57 Felon

RUSYA ORDUSU

Görünmez (Stealth) Savaş Uçakları

Su-57 Felon, Su-75 Checkmate gibi 5. nesil savaş uçakları bulunuyor. Ayrıca insansız savaş uçağı konusunda harekete geçiyor. S-70 Okhotnik İHA'sı yüzde yüz görünmez olmasa da rakiplerine meydan okuyor.

6
J-20 Mighty Dragon

ÇİN ORDUSU

Gizli savaş uçakları ve İHA’lar

J-20 Mighty Dragon, J-35, J-31 savaş uçaklarının yanı sıra 6. nesil savaş uçağı üretimi de başladı. Radarda bir kuş kadar görünen stratejik bombacı H-20 projeleriyle ABD'yi yakalamaya en yakın güç. GJ-11 gibi görünmez İHA’lar geliştirme konusunda seri üretim düğmesine bastı.

7
AMCA

HİNDİSTAN ORDUSU

Savunmaya devasa bütçe ayırdı ve AMCA teknolojisini devreye soktu. Ghatak görünmez İHA’ları geliştirilme aşamasında.

8
Güney Kore

GÜNEY KORE ORDUSU

Gizlilik özelliği geliştirilme çalışmalarını hızlandırdı. KF-21 Boramae en güçlü sealth teknolojisi. KUS-FC İHA’larıyla düşük radar alanında ön sıralarda.

9
F-35

İNGİLTERE ORDUSU

Yakın zamanda görünmez savaş uçağı projesini açıkladı. F-35B seçeneklerini kullansa da Eurofighter Typhoon’ı düşük radar konusunda geliştirmeye çalışıyor. Taranis İHA’ları seri üretim aşamasında.

10
F-35B

JAPONYA ORDUSU

Görünmez savaş uçakları ve İHA’lar

F-35A/B Lightning II ile envanterde öne çıkıyor. Japonya aynı zamanda Türkiye’nin geliştirdiği Bayraktar ve ANKA İHA’larını envantere almak istiyor. Mitsubishi Combat Drone (Ar-Ge) İHA çalışmaları sürüyor.

11
KAAN savaş uçağı

TÜRKİYE

Savunma sanayide ürettiği İHA ve savaş uçaklarıyla birçok ülkenin dikkatini çekiyor.Yerli 5. Nesil savaş uçağı KAAN üretim aşamasında. Düşük radar ve gizlilik özelliği olan 6. nesil savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-3 tüm dünyaya meydan okuyor. Ayrıca Bayraktar TB2 İHA’ları yurt dışından halen talep görüyor.KAAN, düşük radar kesit alanı ve gelişmiş aviyonikleriyle listenin en iddialı projelerinden biri.

12
Dünyanın en gizli orduları

FRANSA ORDUSU

Savaş uçakları Rafale (Düşük radar izli, tam stealth değil) öne çıkıyor. NEUROn teknolojisi de iddialı projeler arasında.

13
F-35

İTALYA ORDUSU

F-35A/B Lightning II savaş uçaklarıyla envanterini doldurdu. Düşük radar olan Falco Xplorer teknolojileri seri üretime giriyor.

