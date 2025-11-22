Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Teknoloji
 Ali Osman Polat

TEİAŞ ekipleri helikopterle 76 bin kilometrelik elektrik hattını kışa hazırlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ekipleri, Türkiye genelindeki yaklaşık 76 bin kilometreyi aşan elektrik iletim altyapısını kış şartlarına hazırlamak için helikopter destekli bakım çalışması yürütüyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
02:40
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
02:40

Uzman ekipler, helikoptere bağlı özel bir sepet içinde yerden metrelerce yükseğe çıkarak, yüksek gerilim hatlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, kış aylarında kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelebilecek olası kesintilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

TEİAŞ ekipleri helikopterle 76 bin kilometrelik elektrik hattını kışa hazırlıyor!

ZORLU KOŞULLARDA HASSAS GÖREV

Özel eğitimli 25 kişilik uzman ekip, 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında görev yapıyor. Ekipler, elektrik akışını kesmeye gerek kalmadan arıtıcı, damper ve bağlantı elemanlarının onarım ve değişimini gerçekleştiriyor.

TEİAŞ ekipleri helikopterle 76 bin kilometrelik elektrik hattını kışa hazırlıyor!

Uluslararası standartlarda yürütülen bu operasyonlar sayesinde, hatların işletme güvenliği artırılırken, bakım süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonu başarıyla tamamlandı.

