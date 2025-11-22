TEİAŞ ekipleri helikopterle 76 bin kilometrelik elektrik hattını kışa hazırlıyor!

Uzman ekipler, helikoptere bağlı özel bir sepet içinde yerden metrelerce yükseğe çıkarak, yüksek gerilim hatlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, kış aylarında kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelebilecek olası kesintilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

ZORLU KOŞULLARDA HASSAS GÖREV

Özel eğitimli 25 kişilik uzman ekip, 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında görev yapıyor. Ekipler, elektrik akışını kesmeye gerek kalmadan arıtıcı, damper ve bağlantı elemanlarının onarım ve değişimini gerçekleştiriyor.

Uluslararası standartlarda yürütülen bu operasyonlar sayesinde, hatların işletme güvenliği artırılırken, bakım süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonu başarıyla tamamlandı.