TUSAŞ’tan havacılıkta kritik kilometre taşı: Airbus A220’ye 250'nci kanopi teslimatı gerçekleşti

TUSAŞ, A220 kanopi üretiminde yüzde 75 gibi yüksek bir küresel pazar payına sahip durumda. Üretim, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde, Türk mühendisliği ve yerli yan sanayi firmalarının katkılarıyla yürütülüyor.

YÜZDE 100 BAŞARI ORANIYLA AIRBUS'TAN TAM NOT

Kanopi üretimindeki detay parça üretiminin yaklaşık yüzde 75'i yerli yan sanayi tarafından karşılanıyor. TUSAŞ’ın üstün performansı, Airbus tarafından tam not aldı:

Küresel Pazar Üzerinde Başarı: Airbus'ın ölçtüğü kritik performans göstergelerinde (OQD ve OTS), küresel pazar ortalaması yüzde 85 iken, TUSAŞ 2025 yılı itibarıyla her iki metrikte de yüzde 100 başarı oranına ulaştı.

İş Birliği Hedefi: Mevcut projeksiyonlara göre TUSAŞ ve Airbus arasındaki A220 programı iş birliğinin en az 2050 yılına kadar sürmesi öngörülüyor.

TUSAŞ, 2020 yılında başlayan program kapsamında, 2024 yılının kasım ayına kadar toplam 250 adet teslimata ulaşırken, yıl sonu teslimat hedefinin ise 96 adet olması bekleniyor.