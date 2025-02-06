KAAN, HÜRJET, ATAK ve daha fazlası! TUSAŞ, milli ürünlerinin fotoğraflarını Esenboğa Havalimanı'nda sergiledi

06 Şubat 2025 15:32 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:32

TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli hava araçlarının özel fotoğraflarından oluşan sergi, 27 Ocak - 27 Şubat tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide, KAAN, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, ANKA ve AKSUNGUR gibi Türkiye'nin önemli havacılık projelerine ait fotoğraflar yer alıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli hava araçlarının fotoğrafları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. TUSAŞ medya ekibi tarafından çekilen özel karelerden oluşan sergi, 27 Ocak'ta açıldı ve 27 Şubat'a kadar "Giden Yolcu" salonunda görülebilecek.

GÖKLERDEKİ GÜCÜMÜZ GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Sergide, Türkiye'nin havacılık alanında attığı büyük adımları simgeleyen, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar da yer alıyor. TUSAŞ, sergi aracılığıyla Türkiye'nin savunma sanayindeki teknolojik ilerlemesini vurgularken, ziyaretçilere milli havacılık projelerinin gelişimini yakından görme fırsatı sunuyor.

Sergide, Türkiye'nin yerli ve milli hava platformlarının fotoğrafları büyük ilgi görüyor. İlk milli muharip uçağımız KAAN, jet eğitim uçağı HÜRJET, taarruz helikopteri T129 ATAK, genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY ve insansız hava araçları ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III gibi önemli projelerin görüntüleri sergileniyor.