Öğrencilerden TUSAŞ'a destek: Yerli uçakların kompozit performansını iyileştiren proje geliştirdiler

07 Ocak 2025 09:15 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:15

Bursa Teknik Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) uçaklarında kullanılan kompozitlerin performansını iyileştirmeyi hedefleyen ve el ile kesim yönteminin etkilerini araştıran bir proje geliştirdi. Proje, TUSAŞ'ın Lift Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Projesi kapsamında kabul edildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Cansu Temiz ve Yunus Emre Ataş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçaklarda kullanılan kompozitlerin performansını iyileştirmeyi hedefleyen bir projeye imza attı.

TAKIM MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN EL İLE KESİM YÖNTEMİ UYGULANDI

BTÜ, yaptığı açıklamada, "Polimerci Takımı" tarafından geliştirilen "Kompozit Malzemelerde Elle Kesim Yönteminin Parça Üzerinde Yaratabileceği Mekanik ve Kimyasal Özellik Değişimlerinin Araştırılması" başlıklı projenin TUSAŞ'ın "Lift Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Projesi" kapsamında kabul edildiği bilgisini paylaştı.

Projenin geliştiricilerinden Cansu Temiz, havacılık endüstrisinde yoğun olarak kullanılan malzemelerden biri olan kompozit yapılarda, takım maliyetini düşürmek için el ile kesim yöntemi uygulandığını anlattı.

Havacılık ve TAI kriterleri dahilinde parça kalınlığına göre el ile kesim yönteminin normal kalite prosedürleri ile tespit edilemeyecek fakat parça üzerinde mekanik ve kimyasal olarak negatif yönde etkileri olabilecek bazı dezavantajları söz konusu olduğunu belirten Temiz, bu çalışma ile oluşan bu etkilerin araştırılması, literatür taraması yapılması ve çalışma sonuçlarının kalite kontrol ve imalat yöntemi olarak devreye alınmasını amaçladıklarını bildirdi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise bu yıl BTÜ'den 2 takımın projesinin TUSAŞ Lift Up programı kapsamında kabul edildiğini anımsattı. BTÜ'deki yenilikçi eğitim sisteminin meyvelerini bu tür projelerle aldıklarını belirten Çağlar, aynı kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı amaçları doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesi için üreten nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.