27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En etkin 50 insan kaynakları lideri belli oldu! ASELSAN ve TUSAŞ damga vurdu

Türkiye'de ''en etkin 50 insan kaynakları lideri'' listesi açıklandı. Savunma sanayi şirketlerinin öne çıktığı listede Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş da yer aldı. İşte o isimler...

En etkin 50 insan kaynakları lideri belli oldu! ASELSAN ve TUSAŞ damga vurdu
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 09:50

Türkiye'nin "en etkin 50 insan kaynakları lideri" belli oldu. Savunma sanayisi alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Türkiye'nin "en etkin 50 insan kaynakları liderleri (CHRO)" arasında yer aldı.

DataExpert Exceptional Leadership Solutions işbirliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen En Etkin 50 CHRO Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

En etkin 50 insan kaynakları lideri belli oldu! ASELSAN ve TUSAŞ damga vurdu

SAVUNMA SANAYİDE ÖNE ÇIKIYOR

"En Etkin 50 CHRO" listesi, şirketlerinde insan kaynakları (İK) fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden "İK Liderleri"ni hedefliyor. Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, performanslarıyla öne çıkan "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" belirleniyor.

Savunma sanayisi alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, bu yıl ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Karataş, Türk savunma sanayisinin hızla büyüyen insan kaynağı ihtiyacına yönelik geliştirdiği vizyoner yaklaşımlar, genç yeteneklerin sektöre kazandırılması için yürüttüğü projeler ve kurum içi dönüşüm süreçlerine etmesiyle öne çıktı. Karataş'ın katkıları, savunma sanayisinde sürdürülebilir bir insan kaynakları ekosisteminin oluşmasına önemli ivme kazandırdı.

En etkin 50 insan kaynakları lideri belli oldu! ASELSAN ve TUSAŞ damga vurdu

ASELSAN VE TUSAŞ DAMGA VURDU

ASELSAN İK Direktörü Muhammed Ali Işık ile TEI TUSAŞ Motor Sanayii İK ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya, savunma sanayisi alanında "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Lideri" listesinde yer alan diğer isimler oldu.

En etkin 50 insan kaynakları lideri belli oldu! ASELSAN ve TUSAŞ damga vurdu

Ödüller, 7 Ekim Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da düzenlenecek CHRO Summit 2025 kapsamında sahiplerini bulacak. Zirve, Türkiye’nin insan kaynakları yönetiminde söz sahibi karar alıcılarını ve düşünce önderlerini bir araya getirecek.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira
ETİKETLER
#savunma sanayi
#ödül
#liderlik
#Chromecast
#İnsan Kaynakları
#Ekonomi
