Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Milyonerlerin sayısı 2 milyonu geçerken; toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar liraya yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira
KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 15:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerine göre, milyonerlerin servetleri 15,6 trilyon liradan 17,476 trilyon liraya yükseldi. Hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan yurt içi ve yurt dışı yerleşik mudi sayısı geçen yılın temmuz ayında 1 milyon 591 bin 683 kişiydi. Bu yılın aynı döneminde ise 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312 kişiye çıktı. Hesaplardaki toplam da aynı dönemde 15 trilyon 664 milyar liradan 17 trilyon 476 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

7 MİLYON 382 BİN LİRA MEVDUAT

2025 yılının temmuz ayında milyoner mudi başına düşen ortalama mevduat 7 milyon 382 bin lira olarak açıklandı. Yine aynı dönemde yurt içi yerleşiklerden 1 milyon lira veya üzerinde parası olan mudilerin mevduatlarının 11 trilyon 413 milyar 215 milyon lirası yerel para cinsi, 4 trilyon 717 milyar 176 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 1 trilyon 346 milyar 435 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

YURT DIŞI YERLEŞİK MUDİLERİN SAYISINDA ARTIŞ

BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı bu yılın temmuz ayında 210 bin 691’e çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre sayıları 42 bin 618 kişi artarken, hesaplarında para miktarı da 1 trilyon 337 milyar 340 milyon lira oldu.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 408 milyar 997 milyon lirası yerel para, 871 milyar 633 milyon lirası yabancı para ve 56 milyar 710 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat da bu yılın temmuz ayında 6 milyon 347 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

2024 yılının temmuz ayında yurt dışı yerleşiklerin yabancı para mevduatı 667 milyar 781 milyon lira civarındaydı. Yurt dışında yerleşik mudilerin mevduatlarını yabancı para cinsine kaydırdığı da gözlendi.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

FORBES MİLYARDERLER LİSTESİNDEKİ TÜRKLER

Öte yandan, 1 Eylül 2025 itibarıyla milyarderler listesini güncellerken; listede Türkiye'den dört iş insanı öne çıktı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetle listede 731. sırada yer aldı ve Türk milyarderle zirvesindeki konumunu sürdürdü.

Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı ise 4,5 milyar dolarlık servetiyle 875. sırada yer aldı. İpek Kıraç, 3 milyar dolarlık servetiyle 1322. sırada ve Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 2,9 milyar dolarlık servetiyle listenin 1336. sırasına yerleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte dünyanın en zenginleri! Listeye 4 Türk iş insanı girdi
Emlak vergisi bombası! Gözler Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde
ETİKETLER
#bddk
#forbes
#mevduat
#Servet Yıldırım
#Milyonerler
#Türk Milyarderi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.