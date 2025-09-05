Türkiye'de milyoner sayısı arttı: Toplam servetleri 17 trilyon 476 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, milyonerlerin servetleri 15,6 trilyon liradan 17,476 trilyon liraya yükseldi. Hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan yurt içi ve yurt dışı yerleşik mudi sayısı geçen yılın temmuz ayında 1 milyon 591 bin 683 kişiydi. Bu yılın aynı döneminde ise 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312 kişiye çıktı. Hesaplardaki toplam mevduat da aynı dönemde 15 trilyon 664 milyar liradan 17 trilyon 476 milyar liraya yükseldi.

7 MİLYON 382 BİN LİRA MEVDUAT

2025 yılının temmuz ayında milyoner mudi başına düşen ortalama mevduat 7 milyon 382 bin lira olarak açıklandı. Yine aynı dönemde yurt içi yerleşiklerden 1 milyon lira veya üzerinde parası olan mudilerin mevduatlarının 11 trilyon 413 milyar 215 milyon lirası yerel para cinsi, 4 trilyon 717 milyar 176 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 1 trilyon 346 milyar 435 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

YURT DIŞI YERLEŞİK MUDİLERİN SAYISINDA ARTIŞ

BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı bu yılın temmuz ayında 210 bin 691’e çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre sayıları 42 bin 618 kişi artarken, hesaplarında para miktarı da 1 trilyon 337 milyar 340 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 408 milyar 997 milyon lirası yerel para, 871 milyar 633 milyon lirası yabancı para ve 56 milyar 710 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat da bu yılın temmuz ayında 6 milyon 347 bin lira olarak hesaplandı.

2024 yılının temmuz ayında yurt dışı yerleşiklerin yabancı para mevduatı 667 milyar 781 milyon lira civarındaydı. Yurt dışında yerleşik mudilerin mevduatlarını yabancı para cinsine kaydırdığı da gözlendi.

FORBES MİLYARDERLER LİSTESİNDEKİ TÜRKLER

Öte yandan, Forbes 1 Eylül 2025 itibarıyla milyarderler listesini güncellerken; listede Türkiye'den dört iş insanı öne çıktı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetle listede 731. sırada yer aldı ve Türk milyarderle zirvesindeki konumunu sürdürdü.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı ise 4,5 milyar dolarlık servetiyle 875. sırada yer aldı. İpek Kıraç, 3 milyar dolarlık servetiyle 1322. sırada ve Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 2,9 milyar dolarlık servetiyle listenin 1336. sırasına yerleşti.