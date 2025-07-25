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 | Emir Yücel

TUSAŞ Genel Müdüründen yeni GÖKBEY müjdesi!

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Gökbey’in üretim ve satış hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı Muhabiri Zöhre Alagöz’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. IDEF’te konuşan Demiroğlu; ‘Gökbey’i inşallah 500’lü rakamlara satmayı planlıyoruz, bu hedefle uluslararası pazarda güçlü bir yer edinmeyi amaçlıyoruz’ diyerek çok çarpıcı mesajlar verdi. İşte röportajın detayları…

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TUSAŞ Genel Müdüründen yeni GÖKBEY müjdesi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:01

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii () tarafından yerli ve milli olarak üretilen T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri geliştirme çalışması tüm hızla devam ediyor. 17. Uluslararası Fuarı’nda (IDEF 2025) ziyaretçiler Gökbey’e yoğun ilgi gösteriyor. Gökbey, en zorlu iklim şartlarında, yüksek irtifa ile sıcaklıkta, gece ve gündüz etkin bir şekilde faaliyet gösterme imkan ve kabiliyetine sahip. Toplama 83 adet Gökbey için sözleşmeli olarak üretimine başladı.

TUSAŞ Genel Müdüründen yeni GÖKBEY müjdesi!

"GÖKBEY’İ 500’LÜ RAKAMLARA SATMAYI PLANLIYORUZ"

Gökbey hakkında bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığımızla 57 adet daha GÖKBEY’in imzasını attık. Toplamda 83 adet GÖKBEY artık sözleşmeli olarak üretime başlamış durumda. Çok mutluyuz. GÖKBEY ilk defa yerli olarak üretilen bir helikopter. Her şeyiyle yerli olacak motoru da dahil.

TUSAŞ Genel Müdüründen yeni GÖKBEY müjdesi!

2027 sonu itibariyle inşallah TEI’mizin şu an üzerine çalıştığı TS1400 motoruyla teslim edeceğiz. Hem motoru hem transfüzyonu bütün her şeyi yerli bir helikopter. Jandarma şuan 3 tane teslim aldı. Diğer kuvvetlerimize ve seneye de Sağlık Bakanlığımıza 3 tane ambulans helikopter teslim etmek için tüm çalışmalarımız devam ediyor.

TUSAŞ Genel Müdüründen yeni GÖKBEY müjdesi!

Bu sayı hem yurt içinde hem de yurt dışında artarak devam edeceğine inanıyoruz. Şuan bile bir çok ülke ile GÖKBEY’in değişik konfigürasyonlarda değişik görevler için satışı konusunda tekliflerimizi yapıyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. GÖKBEY’i inşallah 500’lü rakamlara satmayı planlıyoruz. Onları da hep beraber görürüz inşallah" dedi.

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ETİKETLER
#Gündem
#Teknoloji
#tusaş
#savunma sanayii
#T625 Gökbey
#Yerli Helikopter
#İdef 2025
#Ts1400 Motor
#Savunma Teknolojileri
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