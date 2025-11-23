Cep telefonunuzu saat kaçta şarj ediyorsunuz? Uzmanlar uyardı 00.00-05.00 arası sakın yapmayın!

Teknoloji uzmanları ise özellikle gece şarj edilen cep telefonları konusunda uyarıda bulunuyor. Zira yapılan çalışmalara göre 00.00 ile 05.00 saatleri arası dönem, telefonların en hassas olduğu zaman dilimi. Cihazların bu saatlerde şarja takılması halinde uzun süre yüzde 100 dolu biçimde prizde takılı kalmasına neden oluyor.

Ancak bu durum lityum iyon bataryalarda kimyasal gerilime yol açıyor. İşte bu da pilin ömrünün kısalmasına yol açıyor. Özetle gece takılan her şarjda telefonun bataryası bir darbe alıyor. Bu durum bir rutin haline geldiğinde ise cep telefonları için geri sayım başlıyor.