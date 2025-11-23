Menü Kapat
Cep telefonunuzu saat kaçta şarj ediyorsunuz? Uzmanlar uyardı 00.00-05.00 arası sakın yapmayın!

Kasım 23, 2025 15:19
1
cep telefonu sarji

Cep telefonunun şarjı günümüzde insanların en temel ihtiyacı ile yarışıyor. Milyonlarca kişi toplu taşımadan AVM’lere kadar ilk fırsat bulduğu anda telefonunu şarja takıyor. Ancak dikkat edilmeden yapılan bazı hareketler cep telefonlarının ömrünü kısaltıyor. Uzmanlar özellikle belirli saat aralıklarında telefonu şarj etmenin pil ömrünü kısaltacak büyük bir hata olduğunu belirtiyor.

2
cep telefonu sarji

Cep telefonları artık modern insanın yeni bir uzvu gibi işlev görüyor. Haliyle telefonların şarjları ve pil ömürleri de kritik bir önem taşıyor. Fakat farkında olmadan yapılan basit hatalar cep telefonlarının bataryalarına telafisi imkansız zararlar verebiliyor. Bu kapsamda özellikle bazı saat aralıklarında yapılan şarj işlemleri bataryaya zarar verirken, ısınmaya bağlı oluşabilecek risklerin de önünü açıyor.

3
cep telefonu sarji

BU SAATLERDE BATARYA HASSAS

Çalışma saatlerindeki esneklikler, insanların yaşam alışkanlıklarının şekillenmesine yol açıyor. Pek çok kişi gece saatlerini uyanık geçirirken, gün içinde yapılan tüm işlemler gecenin ilerleyen saatlerine yayılıyor. Elbette telefonun şarj edilmesi işlemi de bunların arasında yer alıyor.

4
cep telefonu sarji

Teknoloji uzmanları ise özellikle gece şarj edilen cep telefonları konusunda uyarıda bulunuyor. Zira yapılan çalışmalara göre 00.00 ile 05.00 saatleri arası dönem, telefonların en hassas olduğu zaman dilimi. Cihazların bu saatlerde şarja takılması halinde uzun süre yüzde 100 dolu biçimde prizde takılı kalmasına neden oluyor.

Ancak bu durum lityum iyon bataryalarda kimyasal gerilime yol açıyor. İşte bu da pilin ömrünün kısalmasına yol açıyor. Özetle gece takılan her şarjda telefonun bataryası bir darbe alıyor. Bu durum bir rutin haline geldiğinde ise cep telefonları için geri sayım başlıyor.

5
cep telefonu sarji

NEDEN ZARARLI?

Telefonu gece geç saatlerde şarj etmenin zararları şu şekilde listeleniyor:

  • Gece pek çok kişi telefonunu şarja taktıktan sonra uyuma eğiliminde oluyor ve sabaha şarjdan çıkarılmıyor. Ancak cihazın uzun süre şarjda kalması bataryanın ısınmasına ve ekstradan yıpranmasına neden oluyor.
  • Aynı şekilde telefon saatler boyunca yüksek voltajla kalıyor.
  • Bu şekilde kullanımlarda pil kalitesi zaman içinde düşmeye başlıyor. Telefon artık şarj tutmayan bir yapıya bürünüyor.
  • Batarya ve pil ömrüne verilen zararın yanı sıra uyku esnasında fark edilmeyen aşırı ısınma yangın gibi tehlikelere davetiye çıkartıyor.
  • Tüm bu riskler nedeniyle uzmanlar cep telefonlarının gece şarj edilmemesi konusunda uyarıyor. BU alışkanlıklar ise cihazların gizli düşmanı olarak nitelendiriliyor.

6
cep telefonu sarji

SAAT KAÇTA ŞARJ EDİLMELİ?

Cep telefonları da dahil olmak üzere tüm şarjlı cihazları şarj etmek için en ideal zaman kişinin kontrolü altında olan zaman dilimi ve genellikle gündüz saatleri olarak ifade ediliyor.

Bunun için sabah saat 08.00 ile 12.00, akşamüstü ise saat 17.00 ile 21.00 araları cep telefonu şarjı için en ideal zaman dilimleri olarak tarif ediliyor.

