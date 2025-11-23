Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araçların şarj süresi 3 dakikaya inecek! Hyundai'den devrimsel teknoloji

Hyundai, IONIQ 5 gibi modelleriyle sektörün en hızlı şarj olan elektrikli araçlarından bazılarını sunsa da, şirkete göre bu hız hâlâ yeterli değil. Hyundai, geleneksel bir benzin dolum süresine denk gelecek şekilde, elektrikli araç şarj süreleri için "3 dakika" hedefini belirledi.

Murat Makas
23.11.2025
23.11.2025
'nin E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri, 350 kW DC hızlı şarj cihazı ve 800V sistemi kullanarak pillerini yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 18 dakikada doldurabiliyor. Sektördeki en iyi değerlerden biri olmasına rağmen, Hyundai hız sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi Başkanı Tyrone Johnson’ın açıklamasına göre, sürücüler 3 dakika civarında bir şarj süresi beklentisi içindeler. Johnson, Auto Express’e yaptığı değerlendirmede, "Müşterilerin beklentisi, tıpkı içten yanmalı motorlu araçlarda olduğu gibi, aracı doldurmanın üç dakika sürmesi" ifadelerini kullandı.

Johnson, bunun gerçeklikten ziyade bir algı meselesi olabileceğini belirtiyor, ancak sürücülerin "menzil endişesi taşıdığını" da ekliyor.

Elektrikli araçların şarj süresi 3 dakikaya inecek! Hyundai'den devrimsel teknoloji

400 KW ŞARJ KAPASİTESİ YOLDA

3 dakikalık şarj hedefine ulaşmak için Hyundai, piyasaya 400 kW şarj kapasitesini getirmeye çalışıyor. Firma, şarj sürelerini benzin deposunu doldurma süresiyle eşleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha büyük ve pahalı bataryalar kullanmadan daha uzun bir sürüş menzili sağlamayı da hedefliyor.

Evde şarj imkanı olmayan sürücüler için halka açık hızlı şarj istasyonlarında bu hızın kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Ancak Hyundai 350 kW şarjı tanıtsa da, batarya sıcaklığı ve istasyon hızı gibi faktörlere bağlı olarak fiili şarj oranları genellikle 250 kW'a yakın seyrediyor.

Elektrikli araçların şarj süresi 3 dakikaya inecek! Hyundai'den devrimsel teknoloji

Örneğin Porsche Taycan, halihazırda 320 kW'a kadar kapasitesiyle en hızlı şarj olan elektrikli otomobil ünvanını elinde tutuyor.

Lucid Gravity ve Porsche Cayenne Electric gibi yeni elektrikli araçlar ise, şarj sürelerinin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte zirve şarj gücü olarak 400 kW ile geliyor.

