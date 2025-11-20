Tesla Model Y Standart Türkiye fiyatı açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Elektrikli araç pazarındaki rekabet hızla artarken Tesla, Türkiye'de Model Y ürün gamında dikkat çekici bir güncellemeye imza attı. Marka, uzun süredir konuşulan Standart versiyonun fiyatını belirledi.
Uzun menzilli arkadan itişli Premium olarak konumlandırılan Model Y SR artık Türkiye'de satışta değil. Kısa süre önce ürün gamına eklenen ve beklentileri yüksek olan versiyon satıştan kaldırıldı. Yeni yapılandırmaya göre Tesla, Türkiye'de Model Y ailesini üç başlık altında sunuyor: Standart, Premium ve Performance.
Tesla'nın internet sitesinde açıklanan son fiyat listesine göre Model Y seçenekleri şöyle sıralandı: