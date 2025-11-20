Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Porsche'nin yeni elektrikli canavarı: Cayenne Electric resmen tanıtıldı!

Porsche, çok satan modeli Cayenne’in tamamen elektrikli versiyonu olan 2026 Cayenne Electric'i tanıttı; Macan EV'den alınan derslerle geliştirilen araç, farklı bir PPE mimarisi platformunda 3.020 mm aks mesafesiyle daha fazla diz mesafesi sunuyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 09:38

'nin satışlarını uçuran efsanevi modeli Cayenne, üçüncü neslinde de markanın en çok satan aracı olmayı sürdürdü. Ancak aradan geçen 23 yılın ardından Cayenne artık yeni bir döneme giriyor.

Carscoops'un haberine göre marka, küçük kardeşi Macan EV'den edindiği tecrübeyle tamamen elektrikli yeni modeli 2026 Cayenne Electric'i resmen tanıttı.

Yeni elektrikli modeller, Macan Electric'te kullanılan PPE mimarisinin 130 mm uzatılmış bir versiyonu olan farklı bir platform üzerinde yükseliyor. Yeni platform sayesinde otomobilin aks mesafesi de içten yanmalı motorlu Cayenne'den 130 mm daha uzun. 3.020 mm’ye ulaşan aks mesafesi, arka koltuktaki yolcular için belirgin bir diz mesafesi artışı sağlıyor.

Porsche'nin yeni elektrikli canavarı: Cayenne Electric resmen tanıtıldı!

EN GÜÇLÜ PORSCHE MODELİ ÜNVANINI ALDI

Cayenne Electric ve Cayenne Turbo Electric olmak üzere iki farklı versiyonla piyasa sürülecek olan Cayenne Electric serisinin her ikisi de dört tekerlekten çekiş sistemine sahip ve teknolojiyle donatılmış.

Serinin asıl yıldızı Cayenne Turbo Electric, 163 bin dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Çift motorlu güç aktarma organına sahip otomobil, normal sürüşte 844 hp (857 PS / 630 kW) güç üretiyor. Direksiyon simidindeki bir düğme ile etkinleştirilen "Push-to-Pass" takviyesi, 10 saniye boyunca ekstra 173 hp (177 PS / 130 kW) güç sağlıyor.

Porsche'nin yeni elektrikli canavarı: Cayenne Electric resmen tanıtıldı!

Ancak performans çılgınlığı burada bitmiyor; Launch Control (Kalkış Kontrolü) etkinleştirildiğinde 850 kW’a kadar güç açığa çıkıyor. Bu güç, 1.139 hp (1.155 PS) ve 1.500 Nm tork anlamına geliyor.

Porsche’nin şu ana kadarki en güçlü seri üretim otomobili olan araç, 0’dan 97 km/s hıza sadece 2,4 saniyede ulaşıyor. Markanın en hızlı içten yanmalı Cayenne'i olan Turbo GT'nin 3,1 saniyelik değerine karşın önemli bir fark ortaya koyuyor. Bu arada otomobil 260 km/s azami hıza sahip.

Porsche'nin yeni elektrikli canavarı: Cayenne Electric resmen tanıtıldı!

Serinin "standart" versiyonu olan Cayenne Electric ise 109 bin dolarlık fiyatıyla geliyor. Daha yavaş olsa da normal sürüşte 402 hp (408 PS / 300 kW), Launch Control ile ise 435 hp (441 PS / 324 kW) güce ulaşıyor. 834 Nm tork üreten bu versiyon, 0-97 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor ve azami hızı 230 km/s.

