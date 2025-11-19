Tesla isimleri değişiyor: İşte Türkiye’ye gelecek model

Tesla, geçen ay tanıttığı kırpılmış özelliklere sahip yeni Model Y Standard ile birlikte ürün gamında sessiz ama önemli bir değişikliğe gitti. Hâlihazırda satılan Model Y Standart Range’in adı “Premium” olarak güncellendi ve üretimden kaldırıldı. Türkiye’de de aynı yol izlenecek; yani kısa süre içinde listelerde sadece yeni Model Y Standard görünecek.

Şirket, tıpkı daha önce olduğu gibi, yeni modelin envanter tarihlerini X hesabından paylaşacak. Türkiye’ye üç renk seçeneğiyle gelecek: beyaz, siyah ve stealth grey.