Tesla isimleri değişiyor: İşte Türkiye’ye gelecek model

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tesla, Model Y ailesinde isimleri yeniledi. Mevcut Standart Range artık “Premium” olarak anılıyor ve Türkiye’de satılmayacak. Yerine bu ay itibarıyla yeni Model Y Standard gelecek.
Tesla, geçen ay tanıttığı kırpılmış özelliklere sahip yeni Model Y Standard ile birlikte ürün gamında sessiz ama önemli bir değişikliğe gitti. Hâlihazırda satılan Model Y Standart Range’in adı “Premium” olarak güncellendi ve üretimden kaldırıldı. Türkiye’de de aynı yol izlenecek; yani kısa süre içinde listelerde sadece yeni Model Y Standard görünecek.
Şirket, tıpkı daha önce olduğu gibi, yeni modelin envanter tarihlerini X hesabından paylaşacak. Türkiye’ye üç renk seçeneğiyle gelecek: beyaz, siyah ve stealth grey.
Yeni model duyurulunca mevcut Standart Range’in fiyatı bir anda 100 bin TL’den fazla artarak 2.420.625 TL’ye çıktı. Yeni Model Y Standard’ın etiketi henüz açıklanmadı ama kulislerde 2,2 milyon TL civarında olacağı konuşuluyor. Bu arada, Long Range satışları aynen devam edecek.
Açıkçası yeni Model Y Standard, bazı özellikleri olmayan daha sade bir paket olarak geliyor. Bu versiyonda: