Tesla isimleri değişiyor: İşte Türkiye’ye gelecek model

Kasım 19, 2025 17:28
1
Tesla Model Y Standard

Tesla, Model Y ailesinde isimleri yeniledi. Mevcut Standart Range artık “Premium” olarak anılıyor ve Türkiye’de satılmayacak. Yerine bu ay itibarıyla yeni Model Y Standard gelecek.

2

Tesla, geçen ay tanıttığı kırpılmış özelliklere sahip yeni Model Y Standard ile birlikte ürün gamında sessiz ama önemli bir değişikliğe gitti. Hâlihazırda satılan Model Y Standart Range’in adı “Premium” olarak güncellendi ve üretimden kaldırıldı. Türkiye’de de aynı yol izlenecek; yani kısa süre içinde listelerde sadece yeni Model Y Standard görünecek.

Şirket, tıpkı daha önce olduğu gibi, yeni modelin envanter tarihlerini X hesabından paylaşacak. Türkiye’ye üç renk seçeneğiyle gelecek: beyaz, siyah ve stealth grey.

3

FİYATLAR DA HAREKETLENDİ

Yeni model duyurulunca mevcut Standart Range’in fiyatı bir anda 100 bin TL’den fazla artarak 2.420.625 TL’ye çıktı. Yeni Model Y Standard’ın etiketi henüz açıklanmadı ama kulislerde 2,2 milyon TL civarında olacağı konuşuluyor. Bu arada, Long Range satışları aynen devam edecek.

4

KIRPILAN DONANIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Açıkçası yeni Model Y Standard, bazı özellikleri olmayan daha sade bir paket olarak geliyor. Bu versiyonda:

  • Hepa filtre
  • Arka yolcu ekranı
  • Elektrikli katlanır arka koltuklar
  • Orta konsolda ek saklama alanları
  • Ambiyans aydınlatma
  • Lamine camlar
  • Cam tavan
  • Matrix LED farlar
  • 15 hoparlörlü ses sistem

