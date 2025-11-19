Kriz patlak verdi: Ekran kartı üretimleri duracak

DRAM PATLADI, PANİK ALIMLARI BAŞLADI

Bellek fiyatları o kadar hızlı yükseldi ki sektörün buna uyum sağlayacak zamanı olmadı. Hâliyle üreticilerde bir “panik alımı” havası esmeye başladı. Özellikle veri merkezlerine yönelik bellek üretiminin artması, oyun odaklı GPU’ların önünü tıkıyor.

Bu da zincirleme biçimde giriş ve orta segment ekran kartlarını vuruyor; çünkü bu sınıfta kar oranı zaten düşük. Sektör içinden gelen yorumlar, üretimin belirgin şekilde yavaşlayabileceği yönünde.