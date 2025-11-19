Kriz patlak verdi: Ekran kartı üretimleri duracak

Kategoriler
PC oyuncularının canını sıkacak yeni bir iddia gündemde. Kore merkezli Hankyung’un haberine göre AMD ve Nvidia, DRAM tarafındaki kriz nedeniyle bütçe dostu ekran kartı üretimini ciddi şekilde kısmayı düşünüyor. GDDR modüllerinde son haftalarda yaşanan fiyat patlaması, özellikle giriş seviyesi GPU’ları riskli hale getiriyor.
Haber, hangi modellerin etkileneceğini tam olarak söylemiyor ancak sektör uzmanları özellikle Nvidia’nın 50 ve 60 serisi kartlarının ilk aşamada baskı altında kalabileceğini belirtiyor. Çünkü işin özünde, parçalardaki maliyet artışı üreticileri daha kârlı segmentlere yöneltiyor. Yani düşük marjlı modeller bu ortamda ikinci plana düşüyor.
Bellek fiyatları o kadar hızlı yükseldi ki sektörün buna uyum sağlayacak zamanı olmadı. Hâliyle üreticilerde bir “panik alımı” havası esmeye başladı. Özellikle veri merkezlerine yönelik bellek üretiminin artması, oyun odaklı GPU’ların önünü tıkıyor.
Bu da zincirleme biçimde giriş ve orta segment ekran kartlarını vuruyor; çünkü bu sınıfta kar oranı zaten düşük. Sektör içinden gelen yorumlar, üretimin belirgin şekilde yavaşlayabileceği yönünde.
Bellek kıtlığı yüzünden RAM fiyatları zaten yukarı çıkmış durumda. Görünen o ki sıra GPU’lara geliyor. Üstelik büyük üreticilerden ASUS, DRAM tarafındaki sıkıntı sürerse tüketici ürünlerinde fiyat artışının “kaçınılmaz” olduğunu açıkça söylüyor.