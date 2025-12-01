Menü Kapat
Hava Durumu
14°
SON DAKİKA!
Yaşam
Dekoratif şömine bomba gibi patladı! Genç kadının vücudunun yüzde 30’u yandı

Eşiyle birlikte arkadaşına misafirliğe giden Derya Yavaş hayatının en büyük talihsizliğini yaşadı. Arkadaşının evinde çok beğendiği dekoratif şömine bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle vücudunun yüzde 30’u yanan Yavaş, "Alev alev yanıyordum, minnacık, bir ürün evdeki her şeyi yaktı, 4'üncü kata kadar isler ulaştı. Patlamadan 5 dakika öncesine kadar sipariş verecektim. Ne kadar güzel ambiyansı var diye kimse evine bu ürünü sokmasın" ifadelerini kullandı.

Dekoratif şömine bomba gibi patladı! Genç kadının vücudunun yüzde 30’u yandı
Derya Yavaş, eşiyle birlikte gittiği misafirlikte masayı hazırlarken dekoratif amaçlı kullanılan küçük şömineyi yaktı. Ancak kısa süre sonra bilinmeyen bir sebeple bomba gibi patladı. Bu esnada şömineye yakın olan Derya Yavaş acı içinde kıvrandı. Bir anda bulundukları alanın alev içinde kaldığını söyleyen kadın, arkadaşlarıyla çevreye müdahale etmeye çalıştı.

Vücudunda yanıklar oluşan ve bir hastaneye ulaşan Yavaş, sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi. Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen Tedavi Merkezi'nde tedavisine başlanan Yavaş'ın vücudunun yüzde 30'unun yandığı anlaşıldı. Karın ve kol bölgesinde yanıklar meydana gelen kadının eşi ve arkadaşları durumu hafif yanıklarla atlattı.

Dekoratif şömine bomba gibi patladı! Genç kadının vücudunun yüzde 30’u yandı

“OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan 41 yaşındaki Derya Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Cumartesi gecesi saat 00.30-01.00 aralığında yaşandı. Arkadaşlarımızın evinde misafirlikteydik. Sehpanın kenarında hep birlikte oturuyorduk, ortasında da bioethanol şömine diye geçen dekoratif amaçlı, maksimum 30 santimetre çapında ufak bir şömine vardı. Maalesef çok ciddi şekilde patladı, hiç göründüğü gibi masum bir ürün değil. Olay anını hatırlıyorum; sönmüştü, sanırım o haznesi tam soğuduğunda yakıt konulması gerekiyor, belki tam soğumamıştı. Arkadaşım yakıt ekleyince o anda, birden bomba gibi patladı, üzerimde ciddi yanıklar oluştu. O panikle yandığımı bile fark etmedim, eşim bana doğru koşunca önüme bakınca anladım çünkü her taraf yanıyordu. Asla suyla sönmeyen bir yakıt, söndüremedik, sitenin güvenliğini çağırdık. söndürme tüpüyle ancak müdahale edip söndürebildiler. Durduğumuz bina 4 katlı bir binaydı, 4'üncü kata kadar da isler ulaştı. Bulunduğumuz alan 20 metrekare bir alandı, o alanın içindeki bütün eşyalar yandı"

Dekoratif şömine bomba gibi patladı! Genç kadının vücudunun yüzde 30’u yandı

“ALEV ALEV YANIYORDUM”

“Ufacık, dekoratif, minnacık bir şömine düşünün, bir bomba etkisi oluşturdu” yaşadıklarını aktaran Yavaş, "Eşim patlama esnasında orada değildi, mutfaktan sesi duyunca koştu, diğer arkadaşlarım da ayaktaydı. O ürün direkt bana patladı. Arkadaşlarım bu kadar yandığımı da fark etmedi. Ben alev alev yanıyordum. Komple kolumda dirsekten altım yandı çünkü o patlayınca refleksle yüzüme götürdüm. Göğüs altı bölgem kasıklara kadar komple yandı. Bu patlamadan 5 dakika öncesine kadar konuşuyorduk, internetten bakıyordum daha üçgenleri, uzunları vardı sipariş verecektim, bunu konuşuyorduk. Ne kadar güzel ambiyansı var diye, bunun üzerine olması şaka gibiydi. Kimse evine bu ürünü sokmasın, evet çok güzel görünüyor ama hiç göründüğü kadar masum değil, inanılmaz tehlikeli bir ürün. Çok dikkatli olmalarını öneririm. Minnacık, bir ürün evdeki her şeyi yaktı" şeklinde konuştu.

Dekoratif şömine bomba gibi patladı! Genç kadının vücudunun yüzde 30’u yandı

“BU TARZ ÜRÜNLERE ÇOK DİKKAT EDİLMELİ”

Hastasının durumuna ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir şömine yakıtının patlaması sonrasında yaralı olarak hastanemize getirildi. Yaklaşık yüzde 30 civarı, bazıları 3'üncü derece olabilecek yanıkları mevcuttu. Geldiği andan itibaren yoğun tedavilerine başladık, şu an geldiğine göre daha iyi konumda. Dekoratif, küçük bir şöminenin bir anda yakıt takviyesi aşamasında alev aldığı, söndürmekte çok ciddi zorluklar çekildiği ve ev yangınına olayın dönüştüğü, 4 katlı evin çoğu alanının yanıklar içerisinde kaldığı bir öyküyle karşı karşıyayız. Bu tarz ürünler çok dikkat edilmesi gereken ürünler. Hastaların bir kısmı polikliniğe geliyor, onlar daha rahat ama ağır yaralı olarak kabul ettiğimiz ayda en az 2-3 vakamız oluyor. Bu tarz ürünlerin yakıtlarını kullanmak aşamasında çok dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dekoratif şömine bomba gibi patladı! Genç kadının vücudunun yüzde 30’u yandı


“DAHA KÖTÜ BİR SENARYO İLE KARŞILAŞABİLİRDİK”

İlk yardıma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ciltte hasarı uzun süre devam ediyor, çeşme suyunda en az 15-20 dakika oradaki enerjinin alınması istiyoruz. Enerji alındıktan sonra bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Ev kazaları hayatımızın bir parçası, güzel anlarımızın kötü ana dönüşmemesi için bu tarz ürünler çok dikkatli, kullanım şartlarına riayet ederek veya çok kontrollü şekilde kullanılmalı, iyi bir ürünün kullanılması çok önemli. Bidon eşi tarafından dışarı atılmış, atılmasa belki ağır yaralı olarak geleceklerdi, daha kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalacaktık. İz kalma durumları, çok derin hasar görüp de o kriz yönetilemezse vücut orayı başka dokularla kapatmaya çalışıyor. O duruma gitmemesi için biz kontrollü bir şekilde enfeksiyonu engelleyerek o duruma kaymaması için maksimum özen gösteriyoruz. Evdeki ürünlerimizi dikkatli kullanalım. Çocukların olacağı ortamlar veya işyerlerinde çok dikkat ederek kullanalım, bu tarz ürünler bize zarar vermesin"

